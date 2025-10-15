我是廣告 請繼續往下閱讀

韓國媒體日前報導，評論台灣軍隊紀律鬆懈、武器裝備過時，大多數士兵的素質也非常糟糕，像脆弱的草莓兵。對此，退役少將栗正傑昨（14）日指出，現在的體能測驗標準的確都放寬，3000公尺跑步改5公里健走，算不算草莓兵？大家心裡都有一把尺。韓媒《東亞日報》12日報導，台灣軍隊部分武器還是二次世界大戰時美援武器，容易遭到中共的入侵威脅，而這主要歸因於，台灣長期以來國防預算僅占GDP的2％。除了缺乏武器，台灣大多數士兵的素質也非常糟糕，因為父母過度保護，而缺乏獨立性，變成脆弱的草莓兵。針對韓媒批評，栗正傑昨上《頭條開講》也指出，現在新兵體能測驗的標準已經放寬到什麼程度？他年輕的時候要跑5000公尺，要求18分鐘之內跑完是100分，跑21分鐘就及格，那時他們穿草綠服可以18分鐘跑完，現在來講的話，3000公尺已經不跑了，可以改成5公里健走替代，看看這算不算草莓兵？或者，栗正傑提到，也可以改成在游泳池裡走800公尺，但不曉得水多深？還可以做5分鐘的跳繩，沒有講說必須要幾下，難道跳幾下都可以？這是國防部公布的數據，大家心中自有一把尺，這樣的體能驗收合不合格？此外，栗正傑直言，現在國軍很多武器裝備真的是二戰時期的。有一年美軍來參觀，佩服得不得了，他讓砲兵操練給美軍看，居然看到拿出來的是二次世界大戰的武器，怎麼樣去計算砲兵的射向、方位，用圖表、表尺在那邊算，美軍看得目瞪口呆直呼：「你們還會那些東西啊？」栗正傑強調，當時美軍說：「我們都是用電腦！」目標報回來之後，馬上可以用電腦計算砲的射向、方位、角度，而我們國軍還是用人工在那邊算，所以不要怪韓國說我國軍武器裝備落後、都是草莓兵？我們自己要去面對這些事實。