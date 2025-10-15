10月星巴克表示，今（15）日起「買一送一」喝3天foodomo好友分享日！光復節連假也有特大杯70元起、四大飲料咖啡優惠划算喝。伯朗咖啡館表示，繼南京概念店後、再打造第二間「科大概念店」試營運開幕，首創7.5秒「Coffee on Tap」咖啡自取機、搭配酸種麵包，在北歐風格的都市客廳中享用。
今「星巴克買一送一」喝3天！四大飲料咖啡優惠：喝到光復節連假
星巴克表示，foodomo星巴克好友分享日，2025年10月1日(三)～10月31日(五)每週三～五，活動期間全日於外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰熱/風味一致的那堤、焦糖瑪奇朵、摩卡、冰搖檸檬果茶，其中一杯由星巴克招待。相當於今起連喝3天，最便宜特大杯只要70元起，下週又能喝到光復節連假。
《NOWNEWS》記者幫大家算好，每杯飲料咖啡優惠價格：
■2杯「特大杯那堤」優惠價155元（原價310元）、平均77.5元
■2杯「特大杯摩卡」優惠價170元（原價340元）、平均85元
■2杯「特大杯焦糖瑪奇朵」優惠價175元（原價350元）、平均87.5元
■2杯「特大杯冰搖檸檬果茶」優惠價140元（原價280元）、平均70元
伯朗咖啡館：「科大概念店」試營運開幕
伯朗咖啡館繼南京概念店後、再打造第二間「科大概念店」，大片玻璃窗引入飽滿陽光，搭配北歐美學的HAY丹麥家具與溫潤深色木質，烘托「都市客廳 Urban Living Room」氛圍。全台首創「Coffee on Tap」咖啡自取機，有如現拉立飲啤酒機、按壓7.5秒就能喝到手沖咖啡，搭配「罪惡厚培根酸種麵包」、「噶瑪蘭威士忌香蕉藍莓法式吐司」等早午餐，更有最新「開心果朵朵奶蓋拿鐵」可以喝。
Mr. Brown 伯朗咖啡館 科大概念店 資訊
地址：台北市忠孝東路三段52號
時間：10/16 (四) 7:30-18:00試營運、10/20 (一) 7:30-21:00正式開幕
資料來源：星巴克、foodomo、伯朗咖啡館
