投資人消化美國大型銀行大致正面的財報結果、聯準會主席鮑爾的談話，以及美中貿易戰的最新進展，美國股市週二跌多漲少，不過台北股市今（15）日先行止穩，開盤上漲117.9點、來到26911.05點。大盤開高之際，中小型股同步走高，櫃買指數開盤0.68點、來到256.26點。權值股全數走高，權王台積電開盤上漲10元、來到1435元；鴻海開盤上漲1.5元、來到207.5元；台達電開盤上漲8元、來到1000元，站回千元關卡。上週五，在中國對稀土出口施加管制後，美國總統川普曾威脅對中製商品課徵100%關稅，引發全球股市震盪。儘管他之後語氣略為緩和，市場仍感不安。美國貿易代表葛里爾昨日在CNBC表示，川普威脅的100%額外關稅是否在11月1日生效，將取決於中國的下一步動作，他並重申關稅可能更早實施。川普昨日晚間再度於真實社群發文，指責中國拒絕購買美國大豆是「經濟上敵意的行為」，並威脅考慮以「食用油禁運」作為報復。受此影響，美股尾盤回落，標普最終收低。此外，鮑爾在全美商業經濟協會的演說中指出，美國勞動市場9月仍處於低聘僱、低裁員的停滯狀態，但整體經濟「可能比預期更穩健」。美股四大指數昨日跌多漲少，僅有道瓊指數上漲202.88 點或0.44%，收46270.46點，那斯達克指數下跌172.91點或 0.76%，收22521.7點，標普500指數下跌10.41點或0.16%，收6644.31點，費半指數下跌153.14 點或2.28%，收6570.33點。科技五大天王漲跌互見，Meta下跌0.99%，蘋果上漲0.044%，Alphabet上漲0.53%，微軟下跌0.093%，亞馬遜下跌1.67%。半導體股多數走低，輝達下跌4.41%，博通下跌3.52%，美光下跌2.96%，高通下跌0.025%，應用材料下跌0.59%，德儀上漲0.67%，AMD上漲0.77%。台股ADR多數收低，台積電ADR下跌2.28%，日月光ADR下跌3.5%，聯電ADR下跌3.14%，中華電信ADR下跌0.023%。