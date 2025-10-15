女星小S（徐熙娣）因姊姊大S（徐熙媛）驟逝一度無限期停工，近期因節目《小姐不熙娣》入圍金鐘綜藝主持人獎，小S表示將出席典禮並與蔡康永合體頒獎。近日小S還被目擊與二女兒Lily（許韶恩）及一名年輕的高帥男子現身信義區影城看電影，復工前的氣色和心情看起來都很不錯。而Lily與該男子互動自然，他因此被猜測是Lily男友。
小S、Lily母女看電影 年輕男子一路同行
據《CTWANT》報導，小S上月底時被拍到和Lily出沒在信義區，進入一間影城的高檔影廳看電影，只見她穿著灰色休閒外套，打扮樸素，腳踩夾腳拖，只戴了黑色口罩掩人耳目。一旁的Lily則是戴著黑色帽子，全身白色系穿搭，加上她近170公分的高挑身材，和小S走在路上顯得格外出眾。
Lily交男友了？和年輕男穿「情侶裝」
除了小S和Lily，同行的還有一名年輕男子，他和Lily像是穿著情侶裝一般，同樣以黑帽、白衣的打扮出門，和Lily、小S一路上都有說有笑；小S閒談間還舉起手指向男子，似乎在交代什麼事，與男子的關係感覺很熟識，週刊因此猜測此人應該是Lily的男友，小S的「偽女婿」。
小S金鐘獎復出！緬懷大S、與蔡康永當頒獎人
而小S確定要在本週五（17）出席金鐘獎節目類頒獎典禮，她和派翠克主持的《小姐不熙娣》入圍綜藝節目主持人獎，雖然小S請假超過半年了，但由於代班主持人吳姍儒錄影的集數不夠，因此本屆還是只提名小S與派翠克。小S得知好消息當下立刻回應媒體，很想打電話給大S分享，可惜大S已經不在了。
小S說該節目是大S鼓勵她做的，節目名稱也是大S幫忙發想，因此無論有沒有得獎，她都會出席，讓大家也記得大S的存在。小S還將與蔡康永一同擔任頒獎人，重現節目《康熙來了》經典風采。從她近日被拍到的照片來看，小S似乎已漸漸走出喪姊之痛，心情恢復開朗，復工之路邁入正軌。
