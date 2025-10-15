我是廣告 請繼續往下閱讀

費城費城人在今年球季止步美國職棒大聯盟（Major League Baseball）國聯分區系列賽，不敵衛冕軍洛杉磯道奇，提前結束賽季。儘管陣中主砲、國聯全壘打王舒瓦伯（Kyle Schwarber）繳出MVP等級的表現，仍未能幫助球隊晉級。如今，費城人不僅要補強戰力，更面臨核心球員可能出走的危機。根據美媒報導，舒瓦伯與主戰捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）都將成為自由球員，兩人是費城人陣中難以被取代的重要戰力。一旦他們進入自由市場，預計會有多支球隊爭相搶人。即便球隊當家球星哈波（Bryce Harper）極力希望他們留下，但費城人是否願意端出足夠有誠意的合約仍是未知數。雖然舒瓦伯在對道奇的季後賽中陷入低潮，一度被道奇的先發投手群壓制，但他也展現了改變戰局的長打能力與破壞力，並以單季56轟、打擊率.240、上壘率.365與長打率.563的亮眼成績，成為當今聯盟頂尖的四大重砲之一，包括大谷翔平、賈吉（Aaron Judge）、勞雷（Cal Raleigh）等人齊名。若費城人無法在短時間內與舒瓦伯達成續約協議，美媒提到有三支球隊可能成為他的新東家。2024年成功打進季後賽的皇家雖然本季失利，但他們仍積極補強戰力，力圖在2026年重返競爭行列。球隊主力強打威特（Bobby Witt Jr.）本季再創佳績，但整體打線深度不足，進攻端明顯過度依賴少數球員。舒瓦伯的加入正好能即時提升皇家隊火力，他的進攻侵略性和長打能力正是球隊急需的補強元素。雖然市場規模較小，但皇家近年在自由市場上的積極度不容小覷，休賽季很可能成為舒瓦伯的潛在買家。紅人隊本季力退大都會晉級季後賽，展現出球隊極高的成長潛力。陣中游擊新星迪拉克魯茲（Elly De La Cruz）風頭正盛，若再搭配施瓦伯，將構成國聯最具破壞力的進攻組合之一。若紅人想在國聯與道奇這樣財力雄厚的球隊競爭，就必須在自由市場大膽出手。舒瓦伯不僅能補上長打空缺，他的經驗更能在季後賽關鍵時刻為球隊帶來意想不到的意想不到的幫助，但最重要的是這將需要一份極具吸引力的合約來說服他離開費城。老虎雖然在美聯分區賽敗給水手，但整季表現仍可圈可點。總教練辛區（A.J. Hinch）表示，今年球隊進攻雖然強，但關鍵時刻仍缺乏穩定輸出。補進舒瓦伯，作為指定打擊或左外野手，將有效補強火力斷層。老虎去年簽下前洋基內野手托雷斯（Gleyber Torres）已見成效，不過因為後續打線火力較弱，經常讓上壘的托雷斯最終留下殘壘，此時若能再補上一名重量級砲手，將可以將托雷斯放到打線前段，讓舒瓦伯成為貢獻打點的人，提升整體打線的完整性。