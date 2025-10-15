我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨主席黃國昌近日遭週刊頻爆料疑似組成狗仔集團和駭客集團，黃國昌屢次回應報導內容「張冠李戴、胡說八道」，但似乎無意提告。對此，律師黃帝穎今（15）日指出，黃國昌當年對旺中不實報導提告，如今卻不敢告鏡週刊，更顯心虛。週刊昨再爆料黃國昌養駭客斂財，他昨一早也回應：「如果真的要告鏡週刊，不曉得要告幾條，《鏡週刊》社長裴偉背著上百條官司，現在專門做生意牟利，會在意這種事嗎？」針對黃國昌似乎無意提告週刊，黃帝穎認為，黃國昌如果空喊鏡傳媒報導不實，卻不敢對引用狗仔、駭客截圖的報導提告，不正面回應問題，相較黃國昌當年告旺中不實報導的判決及附帶上訴的決心，全然凸顯黃國昌在狗仔、駭客案的「極度心虛」！黃帝穎指出，黃國昌過去曾認定旺中不實報導，對中時（代理人蔡衍明）提告，一審判決黃國昌勝訴；中時上訴，黃國昌在高院提出「附帶上訴」，展現打擊不實報導的決心。不過，黃國昌現在卻無意提告，黃帝穎怒批，黃國昌對旺中不實報導提告，卻不敢告鏡週刊，更顯心虛！黃國昌狗仔及駭客均有對話截圖如吹哨鐵證，直殺黃國昌「黨狗駭媒一體」臭不可聞。