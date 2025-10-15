風神颱風預估將在週末（10/18至10/19）生成，強度上看「中度颱風上限」，中央氣象署預報員劉沛滕表示，週日開始配合「東北季風增強」，北部、東半部可能會有大雨、豪雨發生；颱風路徑不確定性大，美國模式預估可能直接侵襲台灣，歐洲模式則偏向通過菲律賓北部，民眾務必要做好防颱準備。
風神颱風預估週末生成 至少中颱上限
氣象署預報員劉沛滕指出，位於關島附近海面的低壓系統持續整合，預計週五（17日）增強為「熱帶性低氣壓」，週末發展為輕度颱風「風神」。「台灣颱風論壇｜天氣特急」分析，準風神颱風沿途會經過「高海溫、低風切」的環境，發展環境與條件相當有利，預估巔峰強度至少達「中度颱風上限」，若發展快速，還會更強。
風神颱風路徑往西北 不排除登陸台灣
臺灣大學大氣科學博士林得恩說明，目前針對風神颱風路徑預測，各國還有很大的分歧，美國NCEP模式認為，路徑會走巴士海峽，且非常靠近台灣，「直接侵襲台灣機會增大」。歐洲EC-AIFS模式則是走巴士海峽，從偏菲律賓北部陸地通過。歐洲ECMWF模式路徑則折衷走巴士海峽，從菲律賓北部陸地或外海經過後，朝南海繼續前進。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」強調，週日前颱風的大方向都是穩定往菲律賓東方，但之後就是「天女散花」，目前只能大概指出，下週一（10/20）是颱風離台灣最近的時候，但到底距離多近還無法確定，因此風神颱風「北轉台灣、西行南海」的預測都有出現。
東北季風增強 北東難逃大雨
天氣風險公司分析師林孝儒提及，週日至下週三（10/22），有東北季風南下影響台灣，搭配風神颱風從南方海面通過，東北季風挾帶水氣再配合颱風的外圍環流，會出現「共伴效應」，加強北部至東北部的降雨，尤其大台北、宜蘭發生的可能性最大。
劉沛滕提醒，颱風路徑還有變數，但目前較能確定的是，「基隆北海岸、東半部、恆春半島、大台北山區」會在週日起迎來顯著降雨，雨勢可能達到「大雨或豪雨」等級，如果東北季風與外圍環流交互作用更明顯，降雨的影響也會有所提升。
資料來源：中央氣象署、「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書、天氣風險 WeatherRisk 臉書、林老師氣象站
我是廣告 請繼續往下閱讀
氣象署預報員劉沛滕指出，位於關島附近海面的低壓系統持續整合，預計週五（17日）增強為「熱帶性低氣壓」，週末發展為輕度颱風「風神」。「台灣颱風論壇｜天氣特急」分析，準風神颱風沿途會經過「高海溫、低風切」的環境，發展環境與條件相當有利，預估巔峰強度至少達「中度颱風上限」，若發展快速，還會更強。
臺灣大學大氣科學博士林得恩說明，目前針對風神颱風路徑預測，各國還有很大的分歧，美國NCEP模式認為，路徑會走巴士海峽，且非常靠近台灣，「直接侵襲台灣機會增大」。歐洲EC-AIFS模式則是走巴士海峽，從偏菲律賓北部陸地通過。歐洲ECMWF模式路徑則折衷走巴士海峽，從菲律賓北部陸地或外海經過後，朝南海繼續前進。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」強調，週日前颱風的大方向都是穩定往菲律賓東方，但之後就是「天女散花」，目前只能大概指出，下週一（10/20）是颱風離台灣最近的時候，但到底距離多近還無法確定，因此風神颱風「北轉台灣、西行南海」的預測都有出現。
天氣風險公司分析師林孝儒提及，週日至下週三（10/22），有東北季風南下影響台灣，搭配風神颱風從南方海面通過，東北季風挾帶水氣再配合颱風的外圍環流，會出現「共伴效應」，加強北部至東北部的降雨，尤其大台北、宜蘭發生的可能性最大。
劉沛滕提醒，颱風路徑還有變數，但目前較能確定的是，「基隆北海岸、東半部、恆春半島、大台北山區」會在週日起迎來顯著降雨，雨勢可能達到「大雨或豪雨」等級，如果東北季風與外圍環流交互作用更明顯，降雨的影響也會有所提升。