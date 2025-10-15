我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨將於18日進行黨主席選舉，候選人之一、前台北市長郝龍斌控訴遭大量境外帳號攻擊，挺郝的戰鬥藍召集人趙少康也出面指控中國介選，並認為這已經是國安問題。對此，國安局長蔡明彥今（15）日表示，國安局有查到抖音有1000多部討論國民黨選舉狀況，但也坦言現有法律工具不足，現有國安法、反滲透法，都沒有針對國內政黨內部選舉有法律依據。立院外交及國防委員會今日邀請國安局業務報告，蔡明彥並於會前受訪。針對趙少康指控中共介選，蔡明彥表示，案關當事人有跟警方提告，警方根據這個案子有啟動立案調查。蔡明彥說，針對是否有境外勢力介入、相關影片的傳散，國安局有查到抖音有1000多部討論國民黨選舉狀況、23個YT帳號，傳散200多個影片，至於支持哪個候選人不適合公開說明，以免去影響相關選舉進行。蔡明彥說，23的YT帳號定位都在境外，但在查處過程中面臨問題，現有法律工具確實是比較不足，目前不管是國安法或是反滲透法，目前沒有針對國內政黨內部選舉有法律的依據，後續如何強化未來國安法治，不管是國安法、人工智慧基本法、資安管理法，行政院都召開許多跨部會會議在討論，國安局也從國安角度提供法律意見，若日後草案送到立院來，希望朝野各黨派對相關修法能更進一步的討論，讓數位管理上有完善的法律基礎。