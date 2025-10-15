麥當勞表示，今（15）日OREO冰炫風買一送一！甜點控最愛「藍莓卡士達雙餡派」開賣，「小麥麥家家酒2.0特餐」也在歡樂送獨家開吃，隱藏版「特別款外送箱」玩具搶先收藏。漢堡王表示，十層「犇牛堡」回歸限時開吃，爆量浮誇的牛肉片＋罪惡起司，最少三層起、下殺46折優惠爽吃。
麥當勞：OREO冰炫風買一送一！藍莓卡士達雙餡派今開賣
麥當勞本週「買一送一」APP全球版優惠券，門市限定，即日起至10月15日，單點「OREO冰炫風買一送一」；即日起至10月19日，單點單點「小薯現折20元」、「麥香魚現折10元」、單筆消費滿200元「免費送中薯」、單點「小杯玉米湯現折10元」、單點「勁辣香雞翅(一份兩塊)現折10元」、單點「豬肉滿福堡加蛋現折10元」；即日起至10月31日，單點「4塊麥克雞塊現折19元」專屬優惠。
今開吃麥當勞「藍莓卡士達雙餡派」！「藍莓卡士達雙餡派」10月15日起至11月11日（或售完為止）限量開賣，單點50元。外層是酥脆可可派皮，包覆藍莓醬與卡士達醬雙重內餡，濃郁酸甜風味，熱呼呼一口咬下小心爆漿！
麥當勞歡樂送：家家酒2.0隱藏版「特別款外送箱」今開搶
麥當勞10月15日起，歡樂送獨家推出「小麥麥家家酒2.0特餐」，包含「指定主餐＋大薯＋38元飲料」搭配一款「家家酒玩具」收藏；其中，竟然有隱藏版「特別款外送箱」等大家開箱。
9款「指定主餐」：起司脆薯雙牛堡／起司三層牛肉堡／起司脆薯辣雞堡／勁辣雞腿堡／雙層牛肉吉事堡／雙層四盎司牛肉堡／十塊麥克雞塊及兩塊麥脆雞腿（原味或辣味）。
6款「家家酒」玩具：服務員配件組、煎爐機組、麥克雞塊組、飲料機組、得來速組、歡樂送組（隨機供應不挑款，數量有限，售完為止）。
提醒大家，「小麥麥家家酒2.0特餐」僅於麥當勞歡樂送提供。麥當勞24小時歡樂送2.0，全新整合麥當勞APP全球版，消費能累積M point會員點數，也可直接兌換現有點數；並新增追蹤訂單功能。
漢堡王：浮誇十層「犇牛堡」下殺46折！限時回歸
漢堡王表示，即日起至10月24日限時回歸十層「犇牛堡」開賣！浮誇肉量最少三層起跳，豪邁夾有牛肉片、起士再搭配酥脆培根，超狂層層樂；爆量10層牛肉片＋10層罪惡起司的「十層犇牛堡」單點才269元、相當於下殺46折。
幫大家一次列出多層單點價格：「三犇牛肉堡」119元、「四犇牛肉堡」149元、「五犇牛肉堡」168元、「六犇牛肉堡」189元、「七犇牛肉堡」209元、「八犇牛肉堡」229元、「九犇牛肉堡」249元、「十犇牛肉堡」269元。提醒大家，多肉多層漢堡製作時間較長，每筆訂單限購2堡喔。
麥當勞、漢堡王
