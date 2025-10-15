美國司法部與財政部14日以涉嫌電匯詐欺、洗錢及強迫勞動等罪名，聯合起訴柬埔寨「太子集團控股」（Prince Group）創辦人陳志（Chen Zhi），並沒收其持有的12萬7271枚比特幣，市值約150億美元（約台幣4兆8720億元），創下了司法部歷史上查扣行動的最高金額紀錄。同時對該組織中的146個目標實施制裁，其中包含3名台灣人，和9家在台登記的公司。
美國司法部14日發出新聞稿指出，位於紐約的聯邦法院起訴擁有英國和柬埔寨國籍的37歲陳志。陳志是跨國企業集團「太子集團控股」的創辦人兼董事長，該集團總部位在柬埔寨。陳志原為中國福建籍商人，於2011年才投入柬埔寨的房地產市場，2015年創辦太子集團，迅速擴張成為柬埔寨最大規模的企業之一，該集團在30多個國家經營數十家商業實體。
新聞稿指出，太子集團表面上專注於房地產開發、金融服務和消費者服務，但暗中發展成亞洲最大的跨國犯罪組織之一，在陳志的指示下，太子集團透過在柬埔寨各地經營詐騙園區，許多人被強迫工作，從事名為「殺豬盤」的加密貨幣投資詐騙，藉此牟取巨額利潤，從美國及全球受害者手中竊取了數十億美元。而被告目前仍逍遙法外。
美國紐約東區檢察官辦公室和司法部國家安全部門於14日申請沒收被告的127271枚比特幣，估計價值約150億美元。司法部新聞稿指出，這些比特幣屬於被告詐騙和洗錢計劃的收益和工具，先前存在未託管的電子貨幣錢包中，由被告持有鑰匙。這些加密貨幣目前由美國政府保管，而這也是司法部史上規模最大規模的查扣行為。
與司法部同步，美國財政部14日也發出新聞稿指出，財政部資產辦公室（OFAC）和金融犯罪執法局（FinCEN）與英國外交及國協事務部（FCDO）密切合作，針對詐騙和洗錢犯罪組織採取對應的行動，並且向「太子集團跨國犯罪組織」（Prince Group TCO）的146個相關目標實施制裁。
受制裁對象將禁止其使用美國金融系統、資產將被凍結，其他與其有交易往來的外國個人與公司也可能遭受二級制裁。
據財政部公告的制裁名單中，可以看見其中有3人為台灣人，皆為女性，，並且列出9家台灣有限公司，名單分別為聯凡、聯凡貳、睿督、博居、博居貳、澄碩、邁羽、鳴灣，以及台灣太子不動產有限公司。
據查，包括聯凡、聯凡貳、睿督、博居、博居貳、澄碩、邁羽、鳴灣等8間公司的辦公室都登記在台北市大安區的「和平大苑」，相關企業法人代表都是新加坡商，負責人皆為一名林姓人士。
針對此事，反紫光奇遊團成員許美華在臉書上發文，提到其實音樂天王周杰倫也住在這棟「和平大苑」的頂樓，笑稱「原來詐騙集團是天王鄰居」。
過去周杰倫曾經曝光自己凌晨在家中彈琴的影片，後續還回應網友「我家沒鄰居」，因此不擔心吵到鄰居，引來粉絲關注。據了解，周杰倫為了避免吵到鄰居，一次就就買走位於台北市大安區和平東路的「和平大苑」37、38 樓兩間樓中樓。
