國民黨主席選舉將在18日登場，中廣前董事長趙少康力挺前副主席郝龍斌，並批中國介入這次黨主席選舉，發動網軍攻擊郝龍斌，但卻引發綠營嘲諷，藍營內部也有不同意見。前立委邱毅說，趙少康現在已經變成全民公敵，郝龍斌應該盡快與趙少康切割。邱毅在臉書發文指出，郝龍斌現在心裡一定「X死趙少康」，但他強調，光是憤怒沒有用，唯一能自救的方法，就是趕緊與趙少康切割。邱毅表示，郝龍斌身為已故行政院前院長郝柏村的大公子，又曾是八年政績不錯的台北市長，不該與趙少康混在一起，卻被社會普遍認為是趙少康的傀儡，實在可惜。邱毅指出，趙少康「愚蠢的指控」已經引起全網共憤，現在的趙少康已成為「網路公敵」。他提到，有人對趙少康的言行感到困惑，甚至在談論時會憤怒地握緊拳頭，但他認為這樣的情緒可以理解，同時強調大家「太不了解趙少康了」，因為趙少康目前的表現，只是正常演出而已。他進一步說，許多「生性貝戈戈的人」，往往被趙少康「政治金童」的誇大形象所迷惑。然而，在現階段仍堅守替趙少康辯護的人，主要有兩種：一種是「台獨的青鳥黑熊」，他們終於找到可以「整死國民黨的武器」，而這把屠刀正是趙少康親手送出的。另一種則是「靠趙少康吃飯的人」，據說這些人仍然不少。邱毅提到，網紅館長曾將趙少康比擬為台派網紅「八炯」，但他認為趙少康的滲透力其實比八炯更強。他回憶，大約十幾二十年前，趙少康還在央視主持《海峽兩岸》節目，如今卻四處給人扣上「紅統」的帽子，哪個才是真的趙少康？邱毅表示，他打算繼續追蹤並查清楚，當初究竟是哪個瞎了眼的人，會去找上趙少康。