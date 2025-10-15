我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著美國職棒大聯盟（Major League Baseball）美聯冠軍賽第三戰即將於明（16）日在水手主場登場，目前2敗的多倫多藍鳥今日宣布選擇在G4的背水一戰中推出塞揚強投薛澤（Max Scherzer）掛帥先發。雖然薛澤在例行賽尾聲的狀況不佳，但球隊自始至終都把他視為這種關鍵時刻的王牌人選。這將是薛澤本季例行賽的首度登板，藍鳥選擇在生死關頭交棒給這位擁有豐富季後賽經驗的三屆賽揚獎得主，顯示對他的高度信任。「我們簽下他，就是為了這樣的比賽，」藍鳥總教練史奈德（John Schneider）表示。「他是名人堂等級的投手，我們相信他能為球隊帶來關鍵勝利。」儘管如此，薛澤的狀態仍存在不小的隱憂。他本季受到右手拇指發炎影響，整季僅出賽17場，留下5勝5敗、防禦率5.19的成績，為生涯最差之一。他在例行賽最後六場先發中表現低迷，25局失25分，防禦率高達9.00，最終也未被列入分區系列賽對洋基的25人名單。不過球隊表示，薛澤這段期間持續調整，目前身體狀況已有明顯改善。史奈德指出，薛澤的變化球控球在9月曾受到影響，但近期進展令人滿意，「我們希望他能重現七月底、八月初那段的投球內容。只要他找回那種感覺，我們就有很大機會贏下這場比賽。」薛澤的季後賽經驗無庸置疑，生涯30場季後賽出賽、25場先發，累積143局，戰績7勝8敗，防禦率3.78，並分別在2019年與2023年隨隊奪冠。薛澤對於球隊目前0：2的落後表示：「這不是不可能的任務，這是棒球，什麼都可能發生。」薛澤說道。「這是一個七戰四勝的系列，不是一場定勝負的外卡戰，我們還有機會。」而在明日的G3，藍鳥將由另一位前賽揚強投、傷癒回歸的比柏（Shane Bieber）掛帥先發，對決水手隊明星右投柯比（George Kirby）。