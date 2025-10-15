我是廣告 請繼續往下閱讀

民航局14日派人前往長榮 要求盡速提出檢討報告

長榮航空日前傳出一名空服員在執勤時身體不適，後續返台住院仍不幸離世，而當班座艙長未及時協助，也未聯絡機上衛星醫療服務系統，也受到議論。交通部民航局表示，12日晚間第一時間得知消息也立即要求長榮提出說明；昨（14）日也已派人直接前往長榮了解相關作業。據了解，機長對於空服員不適一事並不知情，座艙長沒有通報。長榮航空空服員之死引發社會討論。對於空服員的勞動條件等，也受到關注，民航局局長何淑萍今（15）日於立法院接受堵訪時表示，12日晚間第一時間知道後，即要求長榮提出說明和相關回應；13日給予的說明也較為簡要，這部分民航局覺得對於案情了解較為有限。何淑萍指出，因此昨日也派人直接到長榮了解相關作業，包括飛航時間、飛航作業管理等作業情形，還有當班次組員報告是否填寫、機長是否知情等。何淑萍說明，根據了解，機長部分座艙長並未通報，機長也不知情。她提到，會要求長榮徹底檢討改進，包括公司作業層面的SOP應變通報處理；也會了解作業是否影響員工請假。何淑萍指出，有報導指出，員工對於請假制度較沒有彈性空間，因此會要求長榮配合勞動部，請假為勞動權益、勞動條件，會請長榮進行深刻檢討，或是公司、工會若有相關勞資座談，是否也可在這部分與工會提出相關探討。至於是否有設期限，何淑萍回應，目前要求長榮盡速提出檢討報告。