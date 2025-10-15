我是廣告 請繼續往下閱讀

前總統蔡英文昨（14）晚在臉書分享近日出席活動的影片，內容提到，2018年（民進黨在九合一選舉大敗）是她最慘的時候，大家都認為她只能當「一任總統」，但告訴自己絕對不能輸，因為這是第一次有女生當總統。蔡英文昨在臉書分享出席「台灣女孩日」活動的影片，她表示，當面臨抉擇時候，總是有各式各樣的限制，「你要不要去排除你的限制，往前走，有時候排除限制的過程，就是你的成長」。蔡英文進一步指出，2018年應該是她最慘的時候，大家都認為她只能當「一任總統」，但她告訴自己絕對不能輸，因為這是第一次有女生做總統，「我不能讓第一次有女性做總統就失敗，所以我就繼續撐下去，我要證明，在台灣，女性做總統，也是可以做得很好」。蔡英文提到，「有時候你會覺得是限制，但真的，當你想到怎麼樣去處理這個限制的時候，你就比別人都好」。