7-11「統一翻轉布丁」延後一天上市在14日開賣，原本有許多門市爆出都被群組客人搶先預訂，但後來發現門市現貨也非常多，因此許多人還是有成功購入，不過才剛開賣1天，網路上就出現許多翻轉布丁滅火文，有不少人吃過之後感到失望，原本以為是焦糖跟布丁「真的對調」，但結果翻轉布丁把上下的口感也對調，讓許多人幻想全破滅，直言：「不會再回購。」
有不少網友在社群平台「Threads」貼文指出「我是個吃統一布丁會把黃黃的地方先吃完，然後剩下面黑黑的焦糖然後再慢慢吃它的人，因為我超愛下面的焦糖，但這個根本不是欸，不要騙我，這什麼茶凍的口感？」、「終於搶到翻轉布丁很興奮，回家吃之後傻眼......根本就不是焦糖醬啊，這是果凍口感欸，我不喜歡哭哭，不會再買了」。
貼文曝光，不少網友紛紛回應「我希望的翻轉布丁是原食材配方顏色對調，不是這款重新亂做的」、「還以為是真的焦糖跟布丁對調，結果連口感都對調了？」、「我跟你一樣，就愛最下面的那塊小焦糖，原本超期待的說，而買到吃了後有種被騙的感覺」、「真的以為是滿滿的焦糖，結果變成焦糖茶凍的口感？完全不能接受，不會回購+1」。
7-11統一翻轉布丁開賣爆負評！焦糖果凍變敗筆「7-11早就解釋過」
然而這次統一翻轉布丁開賣負評不斷，其最大原因就是，許多人對於翻轉布丁的幻想是「下面的焦糖醬翻轉上來之後還是焦糖醬」，但畢竟這個產品就是個「布丁」，因此統一就將焦糖醬做成「焦糖凍」，並且稍微調降甜度，讓許多民眾買到之後開箱大失所望，認為根本就不是要吃這種焦糖果凍口感的布丁，失去了原先「翻轉」的期待。
不過尷尬的是，早在7-11開始宣傳翻轉布丁時，官方早就已經有製作看板寫出翻轉布丁是「上層焦糖風味凍、下層布丁風味醬」，就已經有強調是連口感都會互換，且在開賣前公開實體照也可以看出來，焦糖醬已經變成固體沒有流動。因此如果你也渴望是「焦糖醬」翻轉上來的民眾，這款翻轉布丁要不要入手就自己考慮，因為你可能高度跟其他想吃焦糖醬幻想的民眾一樣，不會喜歡。
🟡7-11「統一翻轉布丁」相關資訊
📍開賣日期：10月14日起限量販售
📍翻轉布丁售價：每顆18元
📍販售門市：全台7-11門市
📍溫馨提醒：布丁結構為「上層焦糖風味凍、下層布丁風味醬」
我是廣告 請繼續往下閱讀
7-11統一翻轉布丁開賣爆負評！焦糖果凍變敗筆「7-11早就解釋過」
然而這次統一翻轉布丁開賣負評不斷，其最大原因就是，許多人對於翻轉布丁的幻想是「下面的焦糖醬翻轉上來之後還是焦糖醬」，但畢竟這個產品就是個「布丁」，因此統一就將焦糖醬做成「焦糖凍」，並且稍微調降甜度，讓許多民眾買到之後開箱大失所望，認為根本就不是要吃這種焦糖果凍口感的布丁，失去了原先「翻轉」的期待。
📍開賣日期：10月14日起限量販售
📍翻轉布丁售價：每顆18元
📍販售門市：全台7-11門市
📍溫馨提醒：布丁結構為「上層焦糖風味凍、下層布丁風味醬」