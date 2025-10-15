我是廣告 請繼續往下閱讀

但這個根本不是欸，不要騙我，這什麼茶凍的口感？

根本就不是焦糖醬啊，這是果凍口感欸，我不喜歡哭哭，不會再買了」。

▲統一翻轉布丁日前終於開賣，結果開賣第一天許多民眾購買試吃大失望，發現焦糖口感變成果凍不能接受，引起話題討論。（圖/Threads）

7-11統一翻轉布丁開賣爆負評！焦糖果凍變敗筆「7-11早就解釋過」

「下面的焦糖醬翻轉上來之後還是焦糖醬」，但畢竟這個產品就是個「布丁」，因此統一就將焦糖醬做成「焦糖凍」

▲7-11統一翻轉布丁被公認最大敗筆是「連口感也一起被翻轉」，焦糖被製作成焦糖凍，讓許多民眾幻想破滅，不過產品既然是布丁，其實能理解要成型只能這樣做。（圖／7-ELEVEN提供）

官方早就已經有製作看板寫出翻轉布丁是「上層焦糖風味凍、下層布丁風味醬」，就已經有強調是連口感都會互換

▲7-11在開賣翻轉布丁之前，就已經有製作文宣宣傳「上層是焦糖風味凍」、「下層是布丁風味醬」，如果你有幻想是滿滿的焦糖醬，那購買前請三思！（圖/7-11提供）

🟡7-11「統一翻轉布丁」相關資訊

7-11「統一翻轉布丁」延後一天上市在14日開賣，原本有許多門市爆出都被群組客人搶先預訂，但後來發現門市現貨也非常多，因此許多人還是有成功購入，不過才剛開賣1天，網路上就出現許多翻轉布丁滅火文，有不少人吃過之後感到失望，原本以為是焦糖跟布丁「真的對調」，但結果翻轉布丁把上下的口感也對調，讓許多人幻想全破滅，直言：「不會再回購。」有不少網友在社群平台「Threads」貼文指出「我是個吃統一布丁會把黃黃的地方先吃完，然後剩下面黑黑的焦糖然後再慢慢吃它的人，因為我超愛下面的焦糖，」、「終於搶到翻轉布丁很興奮，回家吃之後傻眼......貼文曝光，不少網友紛紛回應、「真的以為是滿滿的焦糖，結果變成焦糖茶凍的口感？完全不能接受，不會回購+1」。然而這次統一翻轉布丁開賣負評不斷，其最大原因就是，許多人對於翻轉布丁的幻想是，並且稍微調降甜度，讓許多民眾買到之後開箱大失所望，不過尷尬的是，早在7-11開始宣傳翻轉布丁時，，且在開賣前公開實體照也可以看出來，焦糖醬已經變成固體沒有流動。因此如果你也渴望是「焦糖醬」翻轉上來的民眾，這款翻轉布丁要不要入手就自己考慮，因為你可能高度跟其他想吃焦糖醬幻想的民眾一樣，不會喜歡。📍開賣日期：10月14日起限量販售📍翻轉布丁售價：每顆18元📍販售門市：全台7-11門市📍溫馨提醒：布丁結構為「上層焦糖風味凍、下層布丁風味醬」