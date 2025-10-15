我是廣告 請繼續往下閱讀

▲錢韋杉過去曾在華航服務，但因長時間飛行，導致其作息混亂。（圖／錢韋杉 臉書）

長榮航空一名空服員疑似抱病執勤，返台後就醫仍猝逝，引發社會對空服員勞資環境議論，而身為退役空服員的林佩瑤、蔡逸帆、林予晞、兵家綺、錢韋杉這5位演藝圈女星，也紛紛揭露、談論自己在光鮮亮麗的執業生活下，其實都各有辛酸與代價。曾在中華航空任職13年的林佩瑤，自《超級星光大道》發跡，更被號稱是「最美空姐」，在那段經歷過後，她就認為「再怎麼難纏的客人都會下飛機，沒什麼好糾結的！」，現在工作時也希望所有事情與關係都能越單純越好，強調人生沒什麼過不去的坎，面對它、解決它、接受它就對了；同樣也在華航擔任空服員的中天前主播蔡逸帆，認為空服員經歷是「壓力下的管理員」，而長期日夜輪班、早出晚歸以及突發狀況，讓他現在深感「比起飛機亂流，新聞突發其實還好」。而父親是機師，也在華航擔任3年空服員的兵家綺，任職期間就歷經3次飛安事故，一度有創傷「幾乎每天都失眠，總覺得自己下一趟航班會出事」，同事也多因為長期日夜顛倒有婦科疾病與焦慮症，最後他也在合約期滿後就離職，調整自己的身心健康。任期最短的錢韋杉，曾在華航服務約1年，就深刻體會到長時間飛行導致作息混亂與免疫力下降，以及看似高貴、光鮮亮麗、妝容整齊的空服員，都是面對幾十個時區、倒班、還得維持完美儀態的辛酸。今年入圍金鐘獎最佳女主角的林予晞，曾在國泰航空當了4年的空姐，曾在飛機上因受到乘客待遇差異而相當不平衡，長期不滿的情緒積累後，他在飛行後第四年發現自己罹患甲狀腺腫瘤，「才明白原來我無法再消化那樣的壓力」便毅然辭職返台。面對此案長榮空姐猝逝，林予晞「心有戚戚焉」，坦言那時也不太敢請假，認為是整個體制的問題，坦言每個人自己都會求有好的表現，有不敢請假的心理壓力，也總是希望能有好表現，因為「所有人其實都會透過自我要求，想要被客人喜歡、被公司肯定，然後就勉強自己，卻也是頗為無奈」。