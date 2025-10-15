我是廣告 請繼續往下閱讀

白冰冰只剩3000天活著！粉絲看哭打氣

▲白冰冰（如圖）直呼自己只剩3000多天的日子。（圖／長興影視提供）

▲白冰冰（如圖）發文感慨歲月流逝、人生無常，「請多多愛我，我也會愛你們。」（圖／翻攝自白冰冰臉書）

70歲藝人白冰冰縱橫演藝圈52年，歌技與主持實力不在話下，真性情又親民的作風也深獲觀眾喜愛，年事已高的她，昨（14）日突有感而發，於社群感嘆時光流逝、人生無常，「我大約剩下3000天的日子，能看我的時間就用力看吧！能聽我的歌，就用力聽吧！時間所剩不多！」引來大批粉絲關心。白冰冰於臉書發文，「我常說一輩子有3萬天，但那也得能活到83歲，才有3萬天。除去睡覺1萬天，尚剩2萬天。你若已經20歲了，就只剩下15200天，你若60歲了，就只剩下5400天」，假設自己活到83歲的情況下，白冰冰表示自已只剩3000天的時間，語氣沉重。感傷心情湧上，白冰冰喊話，「親愛的朋友們，能看我的時間就用力看吧！能聽我的歌，就用力聽吧！時間所剩不多，雖然我也努力爭取，但一切都是老天爺做主！」同時向喜愛自己的粉絲表示，「請多多愛我，我也會很愛你們！」字句流露無奈心情，令人不捨。貼文曝光後，湧入大批粉絲為白冰冰打氣，「冰冰姐人美心善，妳會活很久的，好人一生平安」、「重要的是，開心過好每一天，共勉之！」、「我只剩下2千多天，現在的樂齡生活享受悠閒！」、「在倒數的日子裡，我們一起努力加油，該吃吃該喝喝，活在當下，祝福妳，安康喜樂。」