10月光復節連假優惠！福勝亭表示，週年慶自明（16）日連續11天開吃179元定食優惠，開運豬排、鮮嫩炸雞柳、黃金魚排，搭配白飯、高麗菜絲、味噌湯吃到飽。SUKIYAすき家10月起咖哩全面升級「新咖哩」，吃得到多種蔬菜熬煮的自然甘甜搭配咖哩辛香風味，還全新推出「辛辣醬」滿足嗜辣控。
福勝亭：週年慶179元定食！11天優惠吃到飽
迎接10月光復節連假，福勝亭週年慶自明10月16日至10月26日，連續11天開運豬排、鮮嫩炸雞柳、黃金魚排「三大定食特價179元」優惠開吃！內用還能享用白飯、高麗菜絲、味噌湯無限續加吃到飽。幫大家算好，對比原價220元、相當於餐餐吃到飽，最高現省41元，連續11天有感省錢。
福勝亭「週年慶加價購」組合優惠
◾️「涼拌小菜＋飲料」特價65元（原價80元）
◾️「風味小菜＋飲料」特價75元（原價90元）
◾️「現炸揚物＋飲料」特價90元（原價100元）
◾️「涼拌小菜＋現炸揚物」特價100元（原價110元）
◾️「酥炸魚塊＋飲料」特價110元（原價120元）
◾️「麻糬冰淇淋」特價20元（原價25元）
提醒大家，優惠均為指定餐點，不得更換為其它品項；圖片僅供參考，實際餐點依門市供應為準。
SUKIYAすき家：全面升級「新咖哩」！開吃：辛辣醬
SUKIYAすき家則自10月起，將咖哩全面升級為「新咖哩」，使用多種蔬菜熬煮出自然甘甜、搭配咖哩辛香風味，讓粉絲熟悉的味道再進化。還全新推出「辛辣醬」，搭配咖哩、牛丼或牛燒肉丼等餐點都很適合，滿足嗜辣控。
資料來源：福勝亭、SUKIYA
