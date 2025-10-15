我是廣告 請繼續往下閱讀

林裕紘（林北好油）：林裕紘為了證明自己被恐嚇，所以找國民黨許哲賓合作，許哲賓開假帳號，假裝恐嚇林裕紘全家生命安全，林裕紘再去黃國昌的直播哭給大家看，整個自導自演，最後林裕紘被抓包後羈押禁見兩個月，蛋價也恢復正常。 李威爾：李威爾覺得台灣槍毒氾濫，所以用牛皮紙袋裝著毒品、空彈殼，拿到立法院的辦公室櫃台，請櫃台人員轉交給黃國昌陳情，黃國昌收到後直接報警，李威爾被判拘役40天。 吳政勳（央廣駭客）：吳政勳為了證明任職的央廣網站有資安漏洞，所以在官網首頁放置五星旗圖片，然後跟黃國昌私訊聯繫陳情，並且主張自己是吹哨者，要求央廣恢復他的職務，吳政勳目前27萬元交保，也慘遭黃國昌切割。

民眾黨主席黃國昌昨（14）日再遭週刊爆料疑似坐擁駭客集團，其中，吳姓工程師因涉嫌將中央廣播電台官網的圖片置換成中國五星旗，而遭北檢調查，他在調查過程中自爆是「黃國昌的人」，不過，黃國昌昨日回應疑似切割吳男。對此，網紅四叉貓發文列出多人去找黃國昌陳情的下場，不是羈押禁見就是被拘役。針對週刊爆料吳男自稱是黃國昌的人，黃國昌昨回應指出，吳男當初向他檢舉央廣有資安漏洞，廠商在中國經營事業，因此他請吳男進一步提供資料，但資料沒提供完整，《鏡週刊》就用隻字片語編造故事。而黃國昌一席話引四叉貓質疑是在切割吳男，四叉貓便列出幾位曾和黃國昌陳情的人的下場，不是羈押禁見就是被拘役，包括：