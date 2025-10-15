我是廣告 請繼續往下閱讀

監察院在5月底、6月初爆發濫用車事件，當時的監察院秘書長李俊俋請辭負責，監察院副院長李鴻鈞承諾，會啟動調查，不過迄今已4個月過去，監察院調查報告仍未出爐。監察院代理秘書長王增華今（15）日在立法院答詢坦言，已經進行相關約詢，不過調查報告還沒出爐，初稿預計10月完成。立法院司法法制委員會今邀王增華業務報告。民眾黨立院黨團總召黃國昌指出，李鴻鈞承諾會調查，但7月報告還沒出來，王增華在朝野協商又承諾，9月會處理，但如今已經10月，仍看不到任何具體結果。王增華答詢時回應，紀律委員會已經在9月展開書面質詢，也進行相關約詢與資料調閱，目前調查報告的初稿已於10月完成。黃國昌則追問，「報告出來歸出來，但若沒有審查，就沒有結果。」他強調，監察院若不在本會期完成審查並提出結論，將難以對社會交代。「現在這個會期正在審預算，而監察院明年度立法計畫一片空白，沒有具體作為，民眾會質疑監察院是否有依法履行職責。」