▲日本代表隊面對世界排名前五、擁有超級球星的巴西隊，上半場雖以0：2落後，但下半場全面爆發，靠著南野拓實、伊東純也、中村敬斗、上田綺世等人連進三球，最終以3：2完成史詩級逆轉。（圖／美聯社／達志影像）

亞洲足壇在本週掀起巨大話題，日本隊於東京以3：2逆轉擊敗巴西，拿下隊史首勝，震撼國際足壇；反觀韓國隊四天前卻遭同一支巴西隊以0：5血洗，形成強烈對比。而韓國一哥孫興慜被問及此事時，僅淡淡回應：「我不太關心」，其冷靜態度也引起韓媒熱議。由森保一執教的日本國家隊，14日在東京味之素體育場舉行的麒麟挑戰盃中迎戰「足球王國」巴西。比賽初期日本陷入苦戰，第26分鐘被Paulo Henrique攻破大門，6分鐘後再遭Gabriel Martinelli破網，上半場以0比2落後。然而易邊後日本全面反撲。第52分鐘，南野拓實前場高壓逼搶迫使對方失誤後破門追回一球；第62分鐘，伊東純也左路傳中助攻中村敬斗凌空掃射扳平；第71分鐘，上田綺世接角球頭槌建功反超。最終，日本以3：2完成史詩級逆轉，結束13次對戰不勝的宿命，首次擊敗巴西，寫下亞洲足球史上重要一頁。僅僅四天前（10日），韓國代表隊在同樣的巴西面前全場潰敗，以0比5慘敗。當時巴西全面壓制，攻防節奏完全掌握主動，韓國門將多次撲救仍難阻止失球，主場球迷陷入震驚。日本成功擊敗巴西後，韓國網友湧入論壇留言：「日本真的超越亞洲層級了」、「好羨慕日本」、「我們贏巴拉圭沒人關心」，甚至直言「韓國足球已被日本拋在後面」。根據韓媒《體育朝鮮》報導，現場記者向韓國隊隊長孫興慜提及日本戰勝巴西的消息時，他僅淡淡回應：「我沒太關心，也沒有特別去看比賽結果。」這番話立刻引發爭論，但韓媒反而力挺，指出：「這是韓國最需要的態度。」報導分析：「日本贏球不代表巴西變弱，韓國輸球也不意味韓國退步到谷底。孫興慜強調的是——韓國應該走自己的路，而不是被比較綁架。」韓媒進一步評論：「日本擊敗巴西當然值得尊敬，但韓國應專注於自身建設與世足備戰。孫興慜選擇不比較，是成熟與自信的象徵。」另一家媒體也指出：「日本與韓國的足球體系、戰力配置與長期目標都不同。日本這場勝利提醒亞洲足球有能力挑戰世界，但韓國應該從自身錯誤中找答案，而不是去羨慕或嫉妒。」