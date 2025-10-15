我是廣告 請繼續往下閱讀

輝達（NVIDIA）計畫將台灣總部設置於北投士林科技園區T17、T18基地卡關。台北市政府昨日已正式發文給新壽，盼儘快與新壽達成合意解約。對此，台北市副市長李四川昨日重申，一定要有方案，方案若沒爭議就不必協調，如果10月24日前新壽還沒有答覆，就會按照期限提供備案給輝達。前政委、前台北市都發局長今（15）日表示，「最快的方式是修改市府跟新壽的合約」，把輝達要拿到土地的所有障礙都排除。李四川昨日表示，7月就已經正式公文告訴新壽直接移轉違背契約，市府立場是絕對不同意，且新壽這塊地原本要移轉給其他公司，當時市府就不同意，不可能這次輝達來就同意，契約不能因人修改。張景森今天受訪表示，「我不知道他腦子裡的圖利是什麼東西，跟我認識的圖利罪是完全不一樣的東西」，大概是怕人家罵圖利，而不是有圖利罪，李四川講的有問題，他分析過「最快的方式是修改市府跟新壽的合約」，把輝達要拿到土地的所有障礙都排除。張景森指出，這是有行政程序法依據，市府地上權處理要點也允許市府可以專案核准，若李四川還擔心有法律的問題，就請內政部、法務部出來解釋、背書，「沒有問題以後，就是你的擔當問題」，依法可以修改合約，就要有政治擔當去修改合約，去修改合約當然要合情合理，並對外說明修改了那些地方，且最後要達成重大公共目的。張景森強調，沒有法律問題，而是社會觀感問題，社會觀感問題必須有政治承擔，說明對台灣非常重要，所以這麼做，來爭取支持，這才是政務官應該做的。張景森說，「最快方式是這樣」，因為這樣不用跟新壽談判買回來多少，一定談不攏，新壽要的一定不是你能給，市府不可能給那麼多，也不用去解決要賣給輝達，要專案給輝達可以，但那麼怕圖利敢嗎？張景森也提醒，到時候還要編預算，會政治化，議會會有人說賣太貴，或是買太貴，不是圖利新壽就是圖利輝達，直接修改契約把障礙通通拿掉達到最大公共目的，這才是應該做的事。張景森認為，李四川誤解了，李說絕不能修改合約，不然就是違法圖利，「這是毫無常識的說法！」長官這樣講，下屬當然強化這種恐懼症，請李四川回去翻翻法規，應收回這句話，不要強化市府的圖利過敏症，這種病狀就是國家的大問題。