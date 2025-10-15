我是廣告 請繼續往下閱讀

▲自民黨前幹事長茂木敏充有可能回鍋擔任外務大臣。（圖／美聯社／達志影像）

日本前經濟安保大臣高市早苗在當選自民黨總裁後，外界預估她有望成為首位女首相。儘管目前因為公明黨表明退出聯合執政，導致首相之路出現變數，不過有日媒披露，高市早苗已經開始安排內閣人事，其中傳出這次自民黨總裁選舉的對手小泉進次郎將出任防衛大臣、林芳正出任總務大臣。綜合日媒報導，多名自民黨消息人士透露，高市早苗已經著手安排內閣人事，包括安排現任農林水產大臣小泉進次郎出任防衛大臣，內閣官房長官林芳正出任總務大臣。另外，自民黨也正在考慮，由前幹事長茂木敏充出任外務大臣。令人注意的是，小泉進次郎雖然被認為歷練不足，但也有人支持小泉累積外交國防經驗。過去小泉進次郎在2006年取得哥倫比亞大學政治學碩士後，曾在華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）的日本部擔任研究員。而小泉進次郎在擔任自民黨青年局長時曾多次訪台，2013年也曾率領近百位青年局成員組成的訪問團造訪台灣，以感謝台灣在311大地震中的援助，並拜會時任馬英九總統。過去小泉進次郎曾經公開表示，自己來過台灣，但從未去過中國，並說「中國由一黨（中國共產黨）獨裁漸漸地變成（中國國家主席習近平）一人獨裁，對話是最重要的」。小泉進次郎看似親台派，但對中、對台相關發言，還無法下定論。可能回鍋當外務大臣的茂木敏充曾擔任包括經濟產業大臣在內等多個內閣職務，且在安倍晉三內閣、菅義偉內閣、岸田文雄內閣都擔任過外務大臣，經驗豐富。過去茂木敏充對台灣態度友好，在2024年總統賴清德就職典禮當天，他在日本國會會議上表示台灣是一個重要的合作夥伴和不可替代的朋友，雙方共享自由、民主和法治等基本價值觀，並強調，「我們希望進一步深化日台關係」。在去年角逐自民黨總裁選舉期間，茂木敏充也曾提到中國可能侵略台灣的「台灣有事」，稱「發展成日本有事的危險性極高」，認為「要強化面對任何事態的因應能力和嚇阻力，在跟美國等國協調的同時堅決地進行因應」。