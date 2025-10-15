我是廣告 請繼續往下閱讀

台中朝陽科技大學李姓大二生，因家境狀況不佳無力負擔學費，想先提早入伍當兵後在退伍後賺錢，便在上（9）月30日到校辦理休學，但疑似因校方仍要求需繳交三分之一約1萬8000元的學雜費才能辦理，導致他備感壓力，當天返家和阿嬤告別後跳樓輕生。校方接獲消息後，相當震驚並深感遺憾，並指出該生在一年級下學期曾透過導師協助，申請學雜費減免，但本學期並未再提出申請，因此系統中未顯示其中低收入戶資格。校方也進一步說明，學校本學期學費繳交截止日為9月8日，當時已依規定通知學生繳費，但李生並未反映經濟困難，也未申請任何減免。直到開學第三週才前往辦理休學，依規須繳交三分之一學費，若於開學前辦理，則可免繳，而學校也設有急難救助金、分期減免等措施，但李生當時沒提出個人有經濟困難，承辦窗口也沒察覺有任何異狀，錯失協助機會。校方強調，只要學生願意提出，學校一定會盡力協助解決困難，同時呼籲學生若有困境，應及早與導師或學務處聯繫，共同尋求可行方案。