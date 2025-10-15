我是廣告 請繼續往下閱讀

效力於美國職棒大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇的日本二刀流球星大谷翔平，除了球場上表現亮眼之外，私生活也被認為是相當穩定，也未曾有感情上的緋聞，與妻子田中真美子的感情更是人人稱羨，不過近日日本搞笑二人組「摩天樓（マテンロウ）」成員安東尼在節目中爆料，曾有一位超人氣女演員「N小姐」試圖透過熟人邀請大谷翔平共進晚餐，卻遭大谷翔平本人冷回「沒興趣」，是相當的尷尬。根據《Sponichi Annex》報導，安東尼10日登上ABEMA節目《腦汁JUICE》時透露，這位N小姐是日本家喻戶曉的女星，對大谷翔平十分仰慕，甚至在他結婚前透過關係人士傳話，希望能安排一場私人晚餐。消息傳至大谷耳中後，他先是問了一句「他是誰？」，隨後冷靜地回覆：「我對女演員沒興趣，請幫我婉拒。」據節目來賓透露，當安東尼在錄影現場說出該女星真實姓名時，所有人都驚呼連連，直呼「不會吧！那可是全日本都想見的人啊！」節目播出版本則將女星姓名消音，讓外界更加好奇「N小姐」的真實身份。根據外界推測，大谷翔平當時的拒絕或許與他已與前日本女籃國手田中真美子交往有關。大谷翔平與真美子去年2月閃電宣布結婚，震撼體壇，2人今年4月迎來女兒誕生，家庭生活幸福美滿。據日媒先前報導，田中起初也曾因擔心大谷翔平「太受歡迎」而婉拒吃飯邀請，後來在父母勸說下才赴約，進而被他誠懇的性格打動。大谷翔平長年保持低調作風，從未有過公開的戀愛緋聞，此次爆料反而讓外界再次看見他真誠與自律的一面。日本網友也紛紛讚嘆：「難怪真美子會選擇他」、「這才是真正的誠實男人」。無論場上場下，大谷翔平以實力與人格魅力證明，他不僅是棒球場上的超級巨星，也是日本社會心目中最具代表性的「理想男人」。