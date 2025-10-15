我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《魅惑》由秀智（左）與金宣虎領銜主演，原定飛上海取景，如今取消，可能改飛越南拍攝。（圖／Disney+ KR）

疑似受到全智賢影響 秀智、金宣虎中國拍戲喊卡

《魅惑》可能改到越南拍攝 作品2026開播

Disney+新劇《魅惑》由秀智與金宣虎領銜主演，原本計畫10月初前往中國取景拍攝，卻在出發前臨時喊卡。外界猜測這次變動，恐與日前《暴風圈》中全智賢一句「為什麼中國會偏好戰爭？」的台詞掀起中國網友不滿有關，導致劇組被拒入境。不過《魅惑》方面否認此說法，強調僅因當地拍攝環境不符需求，才臨時決定更換取景地，並讓演員轉往國內地方繼續拍攝。根據《OSEN》報導，《魅惑》原定10月初至中旬赴中國取景，劇中背景包含上海，但最終在出發前臨時喊卡，主演秀智與金宣虎未能出國，目前留在國內於其他地方拍攝。業界猜測，這次變動或許與日前Disney+作品《暴風圈》的全智賢「爭議台詞」事件有關。該劇中，全智賢飾演的角色在分析國際局勢時說出「為什麼中國會偏好戰爭？核彈可能落在邊境地帶」這句台詞，激怒中國網友，認為劇情帶有「醜化中國」意味。隨後部分中國網民發起抵制全智賢的行動，甚至傳出她代言的化妝品與手錶廣告遭撤換。在這樣的狀況下，《魅惑》的中國外景臨時取消，外界聯想可能是受波及。對此，《魅惑》製作公司回應：「確實曾將中國列為外景候選地，但最終決定仍會依拍攝條件與環境而定，目前尚未敲定最終拍攝地點。」據悉，《魅惑》劇組目前考慮改赴越南等其他地區取景。《魅惑》是以1935年京城為背景的時代劇，講述畫家尹以浩（金宣虎 飾）受託為神祕女子宋貞華（秀智 飾）畫肖像，過程中逐漸揭開她隱藏祕密的懸疑故事。作品預計於2026年在Disney+上線。