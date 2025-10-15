我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院司法法制委員會今（15）日邀請監察院代理秘書長王增華業務報告。國民黨立委吳宗憲質詢問，根據《憲法》與《監察法》規定，不論政務官或事務官，監察院是否都可以調查？王答詢說對，吳宗憲說，行政院長卓榮泰毀憲亂政，不依據立法院三讀通過的法律來依法編列預算、不依法行政，要求監察院調查。吳宗憲今質詢時批，監察院對行政院長卓榮泰「不依法編列預算」一事，至今仍未立案調查。他指出，卓榮泰違反立法院三讀通過的法律，屬於「不依法行政」的行為，但監察院卻毫無作為，形同放任違憲。吳宗憲表示，過去國會在討論是否應該廢除監察院時，外界曾多次強調「監察權不可被踐踏」，監察院應作為監督政府的重要機關。然而，如今行政院長明顯違反我國憲政制度，監察院卻連啟動調查都沒有，讓人質疑其存在價值。他進一步強調，監察院是憲法設置的五院之一，與行政院「平起平坐」，不是行政院的附屬機關。吳宗憲呼籲監察院應該依法行使職權，不應「看行政院長的臉色辦案」，並直言卓榮泰的行為已經「違憲、違憲、再違憲」，但監察院卻完全不處理，令人難以接受。