▲國民黨主席候選人羅智強笑說，藍白合真的快變成候選人的「BGM（背景音樂）」。

▲國民黨主席候選人羅智強自爆最喜歡看漫畫，大讚鬼滅之刃真的很好看。

國民黨主席選舉將在本週六登場，候選人羅智強接受《NOWNEWS今日新聞》專訪時透露，這是一場從來沒打過的選戰，不能像過去衝鋒陷陣、砲打民進黨，也很肯定這次有「克制自己」，不至於淪落到黨內互打。他也曝光最後拉票心法，喊話黨員「應該大方認愛！選你愛、喜歡的人！」當「安心可靠」、「世代交替」兩個價值對立起來，棄保氛圍就更強烈，但要是黨員投最喜歡的人，不要受喜好以外的任何因素影響，或許自己就能取勝。國民黨主席選舉將在10月18日登場，身為立法院最強戰將的羅智強在領表登記前拋出震撼彈，宣佈競逐黨主席大位，他更透露是受到黨內年輕立委所鼓勵，才決心登記參選。選情來到最後倒數，面對候選人郝龍斌、鄭麗文廝殺對戰，身為同時擁有「安心可靠」、「世代交替」特質的羅智強，恐陷入被棄保局面，羅智強接受《NOWNEWS今日新聞》專訪，曝光自己這一個月來的選戰心路歷程。羅智強透露，選舉雖然體力負擔很大，但是心情還蠻愉快輕鬆，這場選戰打到這幾天，個人覺得學習收穫很多。首先這是一場從來沒打過的選戰，「坦白講好像也不是我最擅長的選舉類型，我選舉類型基本上都是衝鋒陷陣，跟民進黨直球對決」，這次選舉都很自己克制自己，這次定位就很單純，述說自己信念想法，還有過去曾經付出的經驗，所以就比較集中在呈現「正面」。羅智強也提到，這次選舉也交很多朋友，因為這是很特殊的全國性選舉，「選舉是在全台灣，但是人很少，國民黨給了就33萬份名冊，但是打散在每個地方，你要找到這些黨員也沒那麼容易，一定要有地方頭人帶你去，所以就要交很多朋友幫你」。再者，自己算是候選人中比較晚起步，剛開始拜票時，經常遇到黨員第一句話問他，「你有資格嗎？」直到9月14日登記之後，就是剩一個月，有些候選人已經跑了很久，「這個選戰對我來說，當然我覺得是還蠻特別的，有對黨內的情況有更深的一層的了解。」2028年總統大後能否重返執政至關重要，而在國民黨主席選舉必考題「藍白合」上。羅智強笑說，藍白合真的快變成候選人的「BGM（背景音樂）」，方法論大家大同小異，差別還是在「人」。為什麼外界普遍評價，他是目前6個主席參選人中，最有可能執行藍白合成功，原因是因為「信任」，這信任就是因為他跟民眾黨長期互動，包含和柯文哲個人關係，黃國昌方面，在國會合作默契，使得自己多了比別人不一樣的，「這個就跟能力無關，大家都以為是事的問題，不是，其實從來都是『人』的問題」。對於黃國昌在他心中形象，羅智強評價，黃國昌就是一個說話算話的人，「基本上他promise我的事情，我promise他的事情，基本上都有兌現！」他是個有信用的人。他也坦言，藍白不會沒有摩擦，但是摩擦媒體不會看到，因為在摩擦被看到之前，經常就能夠 把它消解化於無形，也提到彼此很能相互的體諒，有時候在委員會，黃國昌在前面開砲，「我在後面就去喊！就會有很多的默契互動，對我來講，至少到第四個會期，我覺得相處是很愉快的！」選舉進入最後倒數，羅智強也曝光最後一個禮拜心法，就是主打「投你最喜歡的人，不要受喜好以外的任何因素影響」，因為自己就是最大公約數，這次黨主席選舉大概分成兩個價值之爭，「安心可靠」、「世代交替」，「這兩個價值我是公約數，我想應該沒有黨員會覺得我不安心可靠，另外一方面，我也代表世代交替的意涵。」「那你（黨員）就應該大方認愛！選你愛、喜歡的人！」羅智強也透露出擔憂，現在兩個價值因為某些攻擊的因素，開始很嚴重對立起，只要對立起來，就會讓棄保氛圍更強烈，「因為仇恨值堆高，是棄保的基礎要素」，他喊話黨員，你希望說有個安全可靠的國民黨主席，穩穩帶領2026、2028選舉，也希望能夠創造國民黨新的改變、新的氣象，實現世代交替的國民黨，當這兩個想像競合出一個公約數時，「這公約數很明顯就是我羅智強的時候，那請問你為什麼不支持我？」至於選舉到尾聲，不只因為不能黨內互打，選起來綁手綁腳，關注度也不如以往，是否有感到後悔？羅智強直呼，「到現在都沒有後悔的一刻！一秒都沒有！」他也提到，選後真的該好好休息了，這兩年打三場戰爭，立委選舉、兩次大罷免，「很多人都覺得說，你也太拚了吧，甚至同時還有第二個戰場『立法院黨團』」，當時開黨團協商時，心情就是坐在那邊，但卻一直看手錶想去選舉，「尤其柯建銘又廢話一大堆！我就覺得他要故意在整我們你知道嗎！」羅智強也分享，自己休息時喜歡出去散步走走、放空，選後也要把自己運動規律再找回，他也提到，自己最喜歡看漫畫，「鬼滅之刃真的很好！這不是追捧時尚，我覺得鬼滅之刃真的是好看，咒術迴戰、鏈鋸人也很好看！」。至於會不會多陪陪家人，羅也說，自己跟家人的相處陪伴很單純。羅智強更自爆，當初決定要參選黨主席時，老婆某種程度是覺得說「嗯，你開心就好」，因為看過自己做太多瘋狂的事，已經習慣、心臟很大顆，「唯一有一點點小小抱怨，就是跟他講我要參選要1320萬」，結果老婆嚇傻反問「你宣布的時候，沒跟我講這件事情！」最後自己還是默默的把錢籌出來，他對我的做任何決定都支持，算是很大的後盾。