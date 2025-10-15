我是廣告 請繼續往下閱讀

科技始終來自於人性！ChatGPT將出現重大變革，OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）在社群平台宣布，將放寬 ChatGPT 的行為限制，並在 12 月起針對已驗證的成年用戶，開放包括情色內容在內的更多創作，「像成年人一樣對待成年用戶」。奧特曼在社群平台X上表示，「我們對 ChatGPT 進行了嚴格的限制，以確保我們能夠妥善處理心理健康問題。但我們同時意識到，這會讓許多沒有心理健康問題的使用者覺得太實用或不愉快，考慮到問題的嚴重性，我們希望能夠妥善處理。」奧特曼強調，現在OpenAI已經能夠緩解嚴重的心理健康問題並擁有新的工具，將能夠在大多數情況下安全地放寬限制。 計劃在幾週後推出新版 ChatGPT，讓用戶擁有更符合 4o 特色的個性。奧特曼表示，「如果你想讓你的 ChatGPT 以非常人性化的方式回應，或者使用大量的表情符號，像朋友一樣互動，ChatGPT 應都可以做到。奧特曼預告，OpenAI將在12月更全面地推行年齡限制，秉持著「像對待成年人一樣對待成年用戶」原則，將允許更多內容，例如針對經過驗證的成年人的色情內容。根據商業內幕報導，奧特曼先前曾表示，他對 AI 的色情功能感到猶豫。兩個月前，他曾在網紅艾布拉姆（Cleo Abram）的節目上表示，OpenAI 的幾項決策可能會促使收入成長，但與公司的價值觀不符。 艾布拉姆要他舉個例子。奧特曼當時回答，「我們還沒有在 ChatGPT 中放置性機器人的化身。」OpenAI 的一些競爭對手已經進軍情色領域。今年 6 月，馬斯克的 xAI 發布了 Ani，一個穿著內衣的動漫女孩伴侶。xAI 的影像產生Grok Imagine 也推出了「spicy mode」的模式選項，用戶可以在其中脫掉人物衣服的圖像。商業內幕指出，雖然ChatGPT過去禁止涉及性話題的對話，但許多用戶已經與聊天機器人網愛。有些用戶用聊天機器人給親人寫訊息，或讓它分析他們的文字對話。