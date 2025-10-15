農糧署表示，每年10月到隔年4月是平地高麗菜的盛產季節，高麗菜可以做成多種料理，單獨炒來吃也很好吃，農糧署也透露，高麗菜不同切法可以讓口感出現變化！順著葉脈纖維切或是垂直切口感都不同，民眾可以搭配料理方式、個人偏好，選擇最喜歡的切法。
農糧署近日在臉書粉專「鮮享農YA - 農糧署」發文表示，每年10月到隔年4月，是平地高麗菜的主要產季，當季高麗菜口感清甜，價格也實惠，無論是快炒、煮湯、涼拌或燉滷都美味。高麗菜也含有維生素B群、維生素C、維生素K、維生素U、鈣、磷、鉀、有機酸、膳食纖維等營養素。一整顆高麗菜買回家，很難冰進冰箱保存，可以先進行分切處理。
高麗菜怎麼切？農糧署給建議
農糧署建議，可以先把高麗菜豎立，平均剖半切，再沿著菜梗依九宮格方式分切，能快速把高麗菜切成多個小塊，再來拿取所需份量料理的高麗菜起來，剩下的高麗菜可以放進保鮮袋裡，放進冰箱冷藏保存。如果是要把高麗菜切絲做成涼拌或配菜，可以先找出葉脈纖維的方向，順著切口感較有咬勁，垂直切口感較為軟嫩，可以依搭配的料理方式、食材及個人喜好，選擇切法。
用手撕也有清脆口感 國宴主廚教炒法
除了用刀切高麗菜之外，「國宴主廚」溫國智曾公開高麗菜用手撕，炒起來口感會更清脆，先把高麗菜一片片剝下來，再用手把菜葉撕成適合的大小，菜梗較厚的地方要折小一點。另外，溫國智也分享「水油炒法」的炒高麗菜做法，吃起來口感爽脆又甜，也不用一直翻炒高麗菜到手痠，就能輕鬆完成料理。
「水油炒法」高麗菜做法：
1、可以在洗乾淨的菜葉裡加一點油和鹽，把高麗菜拌一拌讓其軟化，溫國智表示，這樣做熟成就會越快速，越硬的蔬菜越要這樣做。
2、熱油鍋爆香蔥蒜、油蔥酥，在鍋中加一些水並煮滾，下高麗菜拌炒一下，開大火並蓋上鍋蓋，燜1分30秒開蓋，起鍋前再加一點點鹽調味。
資料來源：鮮享農YA - 農糧署、溫國智
