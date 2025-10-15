我是廣告 請繼續往下閱讀

總統兼民進黨主席賴清德昨邀集台中市地方黨公職召開「便當會」，於會中敲定綠委蔡其昌繼續在中央協助、推動政策，同時徵召立委何欣純代表民進黨出戰2026年台中市長。對此，蔡其昌今（15）日受訪時表示，充分尊重黨跟總統的決定；至於明年2月是否接下民進黨團總召，蔡則強調，從未談到此事。針對昨天的便當會，蔡其昌上午受訪時表示，昨天便當會的時間，大部分都在講中央的一些政策，希望讓地方議員能了解，而賴清德也聽取地方議員對於國家政策或者民眾希望協助解決的事項，譬如說，台中的中小企業在關稅後，所面臨的工具機加工產業的一些衝擊、影響，賴也跟大家說明，中央在面對關稅衝擊時，做了哪些措施。蔡其昌提到，賴清德也表達其想法，希望他能留在中央協助，希望台中未來經營，交給何欣純；至於明年2月是否接下總召？蔡駁斥，沒有這件事情，「我們沒有談任何事情」。蔡其昌接續說，就像媒體問他台中市市長的事情，他都跟大家講，賴清德上任以來，執政相當辛苦，朝小野大，讓很多政策推動產生障礙，所以面對可能的2026年選舉，他會尊重總統的想法，「民眾如果有需求，我能力也做得到，我就會全力以赴，若總統覺得，我留在中央，對他的執政幫忙比較大，那我想我擔任立法委員已經很久了，我很願意奉獻我的能力來協助總統」。至於賴清德是否與何欣純談及期許？蔡其昌說，沒有，現場很簡單，只有講這些。他說，黨在提名上有其制度，要問中央黨部，看如何做提名作業流程。蔡其昌強調，他充分尊重黨跟總統的決定，他很早就已經講過相同的話；對於是否覺得有點可惜？是否全力支持何欣純？他說，媒體常常幫他點名、幫他找位置，比如說兄弟、朋友，希望他繼續留在體育界服務，包括棒球或者協助體育政策的推動，「你們又寫到什麼總召，又寫台中市市長，其實我只有一個人，我能力也沒那麼好，看整體黨的佈局、總統的想法，對我來講，位置沒有那麼重要」。蔡其昌提到，若最後黨提名是何欣純的話，「我一定會全力支持，這個不用多說，一定會這樣子」。