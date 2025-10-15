我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院8月底朝野協商「114年度中央政府總預算追加預算案」，監察院追加7762萬元預算，民眾黨原堅持要全數刪除，經監察院說明後，民眾黨同意撤案，結果引發國民黨團總召傅崐萁不滿，當著民眾黨團總召黃國昌的面嗆，「為什麼可以撤案？」黃國昌今（15）日質詢重提此事，並坦言當時確實壓力很大。立法院司法法制委員會今邀請監察院業務報告，黃國昌質詢時說，他揭發im.B借貸媒合平台違法吸金事件，監察院去年8月7日調查後也認為，「政府消極不作為，造成民眾重大財物損失」，因此提案糾正金管會，但監察院並未彈劾任何官員，也未對相關機關作出糾正，讓社會期待落空。黃國昌也提到，王增華代理秘書長後，向他承諾會好好做，所以8月協商時，他要給監察院機會，甚至同意撤回原本計畫刪除的預算項目。他坦言，自己當時承受很大壓力，協商過程中，國民黨總召傅崐萁對他的決定表達狐疑，但他認為既然做事就要承擔責任，他給監察院機會，是希望秘書長能夠履行承諾，但對照監察院目前繳出的成績單，他質疑監察院是否真正善用公帑，「給了你們的錢，有好好做事嗎？」王增華回應，im.B案目前仍在刑事偵查階段，監察院與檢方保持聯繫，依照現行法律規定，若刑事調查尚未完成，監察院無法提前進行處理。王增華強調，監察院必須依據法律規範行事，若刑事調查結果確認未涉及賄賂，才會進一步回到政治獻金部分進行處理。黃國昌表示，他理解監察院在體制上的限制，但仍希望監察院能說明目前停擺的原因，並在法律框架內盡快提出具體作為，以回應社會關注。