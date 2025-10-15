我是廣告 請繼續往下閱讀

▲北車大廳女子遭通緝犯侵犯 鐵路警察將加強巡邏

台北車站9日驚傳一起離譜性侵案，一名穿著邋遢疑似為街友的男子，竟在眾目睽睽之下直接將一名喝醉倒地的女子拖到牆邊性侵，且過程長達10分鐘的時間，適逢國慶連假人來人往卻無人出手制止，就連巡邏員警也沒有發現，直到有外籍遊客驚覺不對勁後才緊急報警。對此，北市議員柳采葳今（15）日表示，鐵路警察巡邏頻率是2小時至少一次，是否巡邏次數不夠頻繁，經過這件事之後都必須要檢討加以討論。鐵路警調查後表示，發現這名涉案男子是桃園地檢署發布的通緝犯，且疑似喬裝街友來掩護行蹤，經常徘徊在台北車站附近，但是否為列冊街友還有待進一步調查。對此，鐵警已加強勤務編排，增加每2小時在大廳、月台及公廁的巡邏之處，避免類似案例再度發生，也呼籲民眾若發現可疑行為應立即報案，共同維護公共安全。柳采葳表示，台北車站發生有通緝犯性侵女子一事，通緝犯並不是台北市社會局列管的流浪漢，鐵路警察沒有即時發現應該查清事實原因，由於台北車站周邊有200多位的流浪漢，而鐵路警察巡邏頻率是兩個小時至少一次，是否巡邏次數不夠頻繁，經過這件事之後都必須要檢討加以討論。柳采葳呼籲，在沒有巡邏時刻，也應該在監視範圍時刻關注有無違法情事發生。