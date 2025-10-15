我是廣告 請繼續往下閱讀

▲盧秀燕嫡系子弟兵、立委黃健豪昨晚為郝龍斌助講。（圖／翻攝郝龍斌臉書，2025.10.15）

國民黨黨主席投票將於3天後舉行，台北市長蔣萬安今公開表態支持郝龍斌，但中南部選情始終熱不起來，日前有政治評論歸咎「黨內最大太陽」台中市長盧秀燕不表態。但中部藍營指出，主席選舉和黨代表選舉同步進行，這次多個縣市的黨代表同額選舉，少了競爭後，連帶黨主席的討論度也有限，基層黨員的心始終熱不起來。中國國民黨主席選舉將於18日在全台同步舉行投票，台中市設26個投開票所，張書華今（15）日表示，市黨部已寄出約2萬9千多張投票通知單，1萬多是繳費黨員、1萬多是65歲以上優惠免繳黨費的資深黨員，投票時間是上午8時至下午4時。歷年黨主席投票率以2017年吳敦義當選時的58.05%最高，選舉投票率隨著這幾天的選情增溫，預估介於45%至55%之間。但地方認為投票率應該更低，一位藍營市議員表示，這次選舉呈現「台北冷、中南部熱」、「網路熱度高、實體討論少」的現象，有的名嘴、政治評論者甚至歸咎盧秀燕不表態，甚至懷疑盧秀燕刻意操作選情降溫，以致地方派系「不敢」討論，這種說法對盧秀燕不公平。另位市議員也直指問題癥結在「地方沒競爭」，以致難以聚焦。他舉總統選舉搭配立委選舉、必須互相拉抬為例，強調「地方也要競選，陸戰才熱得起來」，但這次包括台中、彰化、嘉市等多個中南部縣市都是同額競選，「台中有219位黨代表候選人躺著就能當選，多少人有動力花自己的錢與資源去找小組長、為遠在台北的黨主席候選人拉票？」候選人郝龍斌昨晚在台中辦說明會，地方動員上千人參與，除了立委黃健豪、前市長胡志強，還有多位市議員到場；鄭麗文今白天在台中連辦兩場別苗頭，其中一場由退將協會主辦；晚上盧秀燕要和蔡志弘進行第6場候選人吃播，似乎又來到「決戰中台灣」模式。藍營市議員表示，選情太冷，檯面上看到的都是「大人」的動作，加上媒體公布的民調多是全民調，而非針對黨員取樣，讓這場選舉有如霧裡看花，很難預估勝負。