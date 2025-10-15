TF台北國際旅展將於11月7日至10日在台北南港展覽館一館盛大登場，多家航空都有參展，也推出線上旅展，像是剛推出的星宇航空就祭出所有航線都優惠價，萬元就能飛日本，甚至跨年時段飛往東京，還有來回機票10975元的超狂價格。而國泰航空、汶萊皇家航空也推出線上旅展優惠資訊，完整資訊一次看。
🟡星宇航空線上旅展促銷：
即日起至11月21日推出線上旅展，適用旅遊日期至明（2025）年6月30日，其中飛日本最低為台北飛沖繩，只要9600元含稅價，網紅「布萊N」與「蓋瑞哥」也於臉書粉專提到，跨年時段甚至有搜尋到飛往東京的來回機票只要10975元。但是今（15）日記者實際上官網查詢，目前已無此價格，布萊恩提到「目前星宇票放的都不算多，在旅展結束前都有機會慢慢放出來給大家搶，沒事可以上官網刷刷票。」而記者之前也曾詢問星宇航空，業者也提到機票價格採每天價位浮動制，所以的確之後幾天還有可能有低價位機票釋出。
▪️台北出發來回含稅價
沖繩-9600元
東京-12861元（跨年時有10975元價格)
大阪-11184元
熊本-9818元
曼谷-7229元
舊金山-23508元
▪️台中出發來回含稅價：
沖繩-10093元
高松-11070元
星宇航空線上促銷點此看
🟡國泰航空線上旅展促銷：
國泰航空：全球75大精選航點8折！優惠碼「CXITF25」：現折2000元
搶在2025台北國際旅展登場前，國泰航空表示，即日起至11月14日開跑官網線上旅展優惠，精選全球75個熱門航點「限時8折」起，今年新增羅馬、布魯塞爾、慕尼黑、烏魯木齊及長沙等航點。
三大優惠搶先看：
◾️全球75個「精選航點8折」起！
國泰航空限台北、高雄出發，預訂飛往亞洲、歐洲、美洲、紐澳、中東及非洲等75個精選航點，即可享「限時8折」起優惠（須受細則及條款限制），短程推薦就近前往香港、東京享受冬季氛圍，也可到曼谷大啖街頭美食；長程則推薦到慕尼黑體驗濃厚歐洲聖誕氣氛、或是2026年3月開航的西雅圖航線。
◾️輸入優惠碼「CXITF25」：現折2000元
國泰航空的國泰會員登入官網訂票，前往香港、歐洲、北美及紐澳指定航點，輸入優惠編號「CXITF25」，每筆訂位滿20,000元或以上（不含稅金及附加費），即可享2,000元折扣（每日限首30筆訂位，限量優惠，先搶先贏）。
◾️代碼「CXPEYMIX」：升等商務艙加購優惠
凡於旅展優惠期間，於國泰航空官網預訂特選經濟艙飛往歐美及紐澳指定航點，輸入優惠編號「CXPEYMIX」，可享加價8,000元起優惠升等商務艙，尊享台北或高雄往返香港航班商務艙座位及貴賓室禮遇（限本人使用）。
訂票期間：2025年即日起至2025年11月14日
出發時間：2025年10月13日至2026年9月30日（2026年2月11日至2月18日不適用）
國泰航空線上旅展點此看
▲國泰航空線上旅展，8折飛全球75大精選航點一表看懂。（圖／國泰航空提供）
🟡汶萊皇家航空線上旅展
汶萊皇家航空也推出線上旅展，飛往倫敦有機會2萬元內，但是需提醒的是，就是航班非直達，必須先在汶萊轉機。
▪️台北出發各航點最低來回票價（新台幣）：
汶萊 6,800元 起
古晉 7,400元 起
沙巴 7,400元 起
泗水 8,200元 起
杜拜 14,900元 起
倫敦 15,600元 起
清奈 14,100元 起
墨爾本 11,900元 起
*以上票價為每位乘客來回之未稅票價，須另支付機場服務費等費用。
優惠期間：即日起－2025年11月20日
適用期間：即日起－2026年09月30日
不適用日期：2025年12月01日－2025年12月31日
優惠內容：單程/ 來回經濟艙 & 單程/ 來回商務艙8折起
汶萊皇家航空線上旅展點此看
🟡長榮航空線上旅展
長榮航空此次線上旅展適用日期至2026年3月，此次值得參考的航班包含台北飛東京成田12592元，而飛溫哥華有2萬多元價格，網紅布萊N也直言:「長榮直飛溫哥華來回竟然才21k含稅，這價格太不長榮了」
▪️台北出發來回含稅價：
東京成田12592元
大阪12853 元
沖繩 8948 元
福岡 11576 元
西雅圖 24093 元
溫哥華21213元
▪️高雄出發來回含稅價：
東京成田15031 元
大阪12269 元
福岡12686 元
長榮航空線上旅展由此看
🟡中華航空線上旅展：
業者尚未公布
