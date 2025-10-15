長榮航空近期發生空服員抱病值勤，導致延誤就醫離世。勞動部也罕見點名，長榮航空多次違反勞動法令，勞動部未來將加強勞檢。然而，立委指出，長榮航空今年迄今就被開罰近300萬，上月營收卻高達156.17億元，罰款根本不痛不養，勞動部長洪申翰也坦言，「以他（長榮航空）發生頻次來說的話，裁罰金額確實太低的」，將會與桃園市勞檢處討論應該更慎重。
據《NOWNEWS》記者搜尋勞動部系統，發現過去2020年迄今，長榮航空共被處分24次，合計金額約423萬元，而長榮近年被開罰最重一筆是今年7月，原因是加班超時，遭處分100萬元。
據長榮航空所公布9月營收，合併營收為156.17億元，年減10.03%；累計前三季合併營收為1626.87億元。
對於長榮航空2020年迄今，長榮航空共被處分24次，今年罰近300萬，但與營收不成比例，是否檢討罰鍰原則？洪申翰受訪表示，必須與地方政府討論是否應該更審慎決定裁罰金額，也希望航空業應更誠懇態度與工會協商，更認為這樣的紀錄，顯示公司管理文化狀況，公司應認真檢討，否則類似事情會層出不窮，但目前尚未檢討到加重罰鍰。
航空業是特許行業，主管機關為民航局，那麼是否勞動部可以與民航局聯動？洪申翰未直接回應，表示這個問題應該由民航局回應。
民航局長何淑萍受訪表示，對於是否可能與勞動部聯動，她表示，自己沒有提到這部分。對於是否可能與勞動部聯動，她表示，自己沒有提到這部分。對於持續違反勞動法規航空公司次否影響到航權分配，她說，航權分配有綱要，不管飛安事件都會納入考量，至於涉及飛安勞動條件，可以研議考量。
那麼對於頻頻違反勞動法令累犯的航空公司，民航局是否支持？何淑萍說，民航局最主要的是依據《民航法》督促飛安，「至於跟勞動權益相關，我們會跟勞動部一起來研議。」
民眾黨立委陳昭姿質詢指出，長榮航空今年被罰了近300萬元，但是他光上月的營收就高達156.17億元，認為根本就是花錢了事。
國民黨立委王育敏表示，長榮航空身為違規大戶，但是違反《性別平等工作法》都只有裁罰2萬元，認為根本不痛不癢，長榮航空當然會一再違反。洪申翰表示，依照裁罰頻次來說，裁罰金額過低，這部分是桃園市勞動局的決議，勞動部會與桃園市勞檢處討論，相關裁罰應該更慎重決定金額。
但王育敏也補充，《勞基法》有規定，若企業規模、違反人數或違反情事重大，可以最高額度2分之1。但是《性工法》第38條卻沒有加重處分，就會在執法上產生不同效果。
洪申翰強調，違反《性工法》可以開罰2萬到30萬元，所以地方主管機關不一定只能罰2萬元，認為多次違規就應該要罰鍰。
