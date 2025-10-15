我是廣告 請繼續往下閱讀

美國聯準會（Fed）主席鮑爾談話及美中貿易戰的最新進展，美股跌多漲少，台股今（15）日先行止穩，國泰投信總經理張雍川受訪時表示，在美國持續降息、AI資本支出持續成長等基本面趨勢沒改變之下，股價終究還是會回基本面，建議逢低、拉回都是進場好時機。國泰金控今日舉辦第二屆國泰資產管理高峰會，以「駕馭不確定性：在變局中打造韌性投資策略」為主軸，邀集多位國際重量級講者來台，深度剖析總經、AI科技趨勢、另類投資與非美元資產等布局。國泰投信總經理張雍川上午受訪也談到美中關稅貿易戰對股市的影響。他指出，美中關稅戰、貿易戰、科技戰仍是拉拉扯扯的過程，但美國聯準會持續降息、AI資本支出持續成長，在這樣的基本面趨勢沒有改變，股價終究還是會回基本面。張雍川認為，今年整體趨勢是股債雙漲行情，在AI持續帶動經濟成長，企業獲利成長，更預估聯準會年底可望再降息2碼，在這趨勢之下，股債都會有表現空間，因此，逢低、拉回都是投資人可以進場的好時機。至於投資策略，張雍川建議，資產配置股債比股6比4，另類資產像是比特幣、ETF，也是投資人可做為資產核心配置的選擇。