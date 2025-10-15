中華職業36年季後挑戰賽正式畫下句點，接續登場的是眾所矚目的台灣大賽，由下半季冠軍、全年戰績第一的中信兄弟，交手全年戰績第3的樂天桃猿，兩隊睽違3年再度於台灣大賽碰頭，進行7戰4勝制系列賽，中信兄弟擁有5場主場優勢，《NOWnews》整理出中信兄弟、樂天桃猿台灣大賽的「時間地點、賽程、免費直播、門票以及完整賽程」一次看。
⚾中職36年例行賽全年度戰績
⚾2025年中職台灣大賽賽制：
台灣大賽（Taiwan Series）
- 對戰組合：全年勝率第 1 名 vs 挑戰賽勝隊
- 賽制：最多 7 戰 4 勝制
- 全年勝率第 1 名享主場優勢（4 主場）
- 勝隊奪中職全年總冠軍
⚾2025年中職台灣大賽完整賽程：
⚾2025年中職台灣大賽門票哪裡買？
台灣大賽門票由2支晉級球隊、中信兄弟與樂天桃猿主場各自販售。擁有前2戰大巨蛋、以及最後3場洲際棒球場主場的中信兄弟於15日全面開賣、手握G3、G4大巨蛋、桃園棒球場的樂天桃猿則是16日開放售票。
📌中信兄弟台灣大賽售票資訊（G1、G2臺北大巨蛋）
售票平台：中信育樂售票網、CTBC SPORTS APP、7-11 ibon機台
售票日期：
10/13（一）10:00-12:00 2025洲際季票優先選位（每人每場限購1張）
10/13（一）12:30-17:30 2025洲際季票會員（每人每場限購4張）
10/13（一）18:30～10/14（二）10:00 2025猛象會、艾樂粉會、親子象會員（每人每場限購4張）
10/14（二）11:00-15:00 2025享象悠遊卡會員（每人每場限購2張）
10/14（二）16:00-19:00 中信兄弟聯名卡－鼎極卡（須達消費門檻，每人每場限購2張）
10/14（二）19:30-22:30 中信兄弟聯名卡－全卡種（須達消費門檻，每人每場限購2張）
10/15（三）12:30 全面開放購票（每筆訂單限購4張）
票價：
內野B1：2800／2600／2300／2000元、內野L2：2100／1800元、內野L4：900元、內野L5：800元、外野B1：1000元、外野L2：800元
📌中信兄弟台灣大賽售票資訊（G5、G6、G7台中洲際棒球場）
售票平台：中信育樂售票網、CTBC SPORTS APP
售票日期：
10/16（四）10:00-12:00 2025洲際季票保留座位（原季票座位）
10/16（四）12:30-17:30 2025洲際季票會員（每人每場限購4張）
10/16（四）18:30～10/17（五）10:00 2025猛象會、艾樂粉會、親子象會員（每人每場限購4張）
10/17（五）11:00-15:00 2025享象悠遊卡會員（每人每場限購2張）
10/17（五）16:00-19:00 中信兄弟聯名卡－鼎極卡（須達消費門檻，每人每場限購2張）
10/17（五）19:30-22:30 中信兄弟聯名卡－全卡種（須達消費門檻，每人每場限購2張）
10/20（一）12:30 全面開放購票（每筆訂單限購4張）
票價：
內野下層：1500／1400／1300／1200元、內野上層：1200元、外野：800元
📌樂天桃猿台灣大賽售票資訊（台北大巨蛋）
售票平台：ibon售票系統、7-11 ibon機台
售票日期：
10/15（三）10:00-13:00 2025金猿卡友（每人每場限購4張）
10/15（三）12:30-17:30 2025年間席（每人每場限購4張）
10/15（三）18:00～10/16（四）9:00 2025樂猿卡友（每人每場限購4張）
10/16（四）10:00-12:00 樂天桃猿聯名卡（每人每場限購4張）
10/16（四）14:00 全面開放購票（每筆訂單限購8張）
票價：
內野B1：1800／1600／1400元
內野L2：1100／1000元
內野L4：900元
內野L5：900元
外野B1：800元
📌樂天桃猿台灣大賽售票資訊（樂天桃園棒球場）
售票平台：ibon售票系統、7-11 ibon機台
售票日期：
10/15（三）10:00-13:00 2025金猿卡友（每人每場限購4張）
10/15（三）12:30-17:30 2025年間席（每人每場限購4張）
10/15（三）18:00～10/16（四）9:00 2025樂猿卡友（每人每場限購4張）
10/16（四）10:00-12:00 樂天桃猿聯名卡（每人每場限購4張）
10/16（四）14:00 全面開放購票（每筆訂單限購8張）
票價：
內野下層：1500／1300／1200／1100／1000元
內野上層：1000元
外野：800元
特色席位：1500／1300／1100／1000／900元
⚾2025年中職台灣大賽轉播資訊
📍MOD電視轉播：緯來體育（中信兄弟主場）、DAZN二台（樂天桃猿主場）
📍網路直播：Hami Video CPBL TV、緯來體育台YouTube頻道、緯來體育台Twitch
⚾2025年中職台灣大賽分析：
中信兄弟、樂天桃猿隊史第6度於台灣大賽碰頭，最近一次是2022年，當時中信兄弟以4：0橫掃樂天桃猿，完成2連霸。
中信兄弟、樂天桃猿兩隊例行賽交手24場，中信兄弟取得14勝10敗，尤其下半季12場豪奪9勝，在本季交手紀錄上取得明顯優勢。
⚾2025年中職台灣大賽相關報導：
中職／江坤宇游擊守備率.990有多強？中信兄弟收穫歷史級守備怪物
中職／中信兄弟代打之王！王政順的「超現代打法」 成奪冠關鍵？
中職／ibon提前開賣「桃猿vs兄弟」冠軍賽門票？真相曝光球迷氣炸
|排名
|隊伍
|戰績
|勝差
|全年勝率
|季後賽資格
|1
|中信兄弟
|70勝50敗
|－
|0.583
|台灣大賽
|2
|統一7-ELEVEn獅
|66勝54敗
|4
|0.550
|季後挑戰賽敗方（淘汰）
|3
|樂天桃猿
|62勝57敗1和
|7.5
|0.521
|台灣大賽
|3
|台鋼雄鷹
|59勝59勝2和
|10
|0.500
|無
|5
|味全龍
|55勝64敗1和
|14.5
|0.462
|無
|6
|富邦悍將
|46勝74敗
|24
|0.383
|無
|場次
|日期
|開賽時間
|客場@主場
|場地
|Game1
|10月18日（六）
|17:05
|樂天桃猿 @ 中信兄弟
|臺北大巨蛋
|Game2
|10月19日（日）
|17:05
|樂天桃猿 @ 中信兄弟
|臺北大巨蛋
|Game3
|10月21日（二）
|18:35
|中信兄弟 @ 樂天桃猿
|臺北大巨蛋
|Game4
|10月22日（三）
|18:35
|中信兄弟 @ 樂天桃猿
|樂天桃園棒球場
|Game5
|10月24日（五）
|17:05
|樂天桃猿 @ 中信兄弟（如有需要）
|台中洲際棒球場
|Game6
|10月25日（六）
|17:05
|樂天桃猿 @ 中信兄弟（如有需要）
|台中洲際棒球場
|Game7
|10月26日（日）
|17:05
|樂天桃猿 @ 中信兄弟（如有需要）
|台中洲際棒球場
