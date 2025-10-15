我是廣告 請繼續往下閱讀

台北車站日前驚傳一起離譜性侵案，一名穿著邋遢疑似為街友的男子，竟在眾目睽睽之下直接將一名喝醉倒地的女子拖到牆邊性侵，且過程長達10分鐘的時間，適逢國慶連假人來人往卻無人出手制止，就連巡邏員警也沒有發現，直到有外籍遊客驚覺不對勁後才緊急報警。對此，婦女救援基金會今日呼籲台北市政府應檢視北車等公共空間應加強人身安全監控與救援機制，以保障民眾人身安全，同時呼籲勿轉傳影片，以減少被害人被責難，加重創傷，針對北車驚傳性侵案，婦女救援基金會與民間司法改革基金會並提出4點訴求：一、北市政府應檢視北車等公共空間應加強人身安全監控與救援機制，以保障民眾人身安全。此事件發生在連假前一天下午期間車站大廳，站內有許多監視器，加害人對被害人拖行並當眾性侵害，等待外國民眾報案後，警察才到現場處理。可見站內安全亮起紅燈，維護民眾人身安全監控機制失靈。婦援會與司改會強力呼籲台北市政府檢視北車等公共空間安全，例如有無路人求助警鈴、快速通報方式標示等，應加強人身安全監控與救援機制，以保障民眾人身安全。二、請媒體或政論節目報導時，請勿使用影片，避免再被散布，引發模仿或被害人二度傷害。此事件有媒體公開監視器畫面，即使經過打碼，仍可能造成被害人再次受創，且民眾在瀏覽報導之後，可能會轉傳分享，致使影像內容不斷傳播，加深對被害人的二度傷害及模仿效應。新聞報導應以揭露事實、督促制度改進為目標，而非以吸引眼球為優先，婦援會與司改會呼籲媒體或政論節目報導事件時，請勿使用影片，避免再被散布，引發模仿或被害人二度傷害。三、請民眾、平台業者請勿轉傳影片，以減少被害人被責難，加重創傷。性侵害案件要嚴重譴責是加害人而非被害人。婦援會發現事件曝光後，在新聞報導和社群平台的留言區仍可見對被害者的檢討與羞辱，甚至有人公然索求無碼影片。這樣的言論不僅是對被害者的二次傷害，更形同助長性別暴力文化。婦援會與司改會呼籲民眾勿轉傳影片，譴責被害人，以減少被害人加重創傷。同時呼籲平台業者應積極審查、下架相關留言，共同抵制這種加害言論。四、加強宣傳教育、鼓勵友善路人甲介入，及時防止性暴力事件發生或減少事件嚴重性。事件發生於連假前一天的車站大廳，現場有許多人，卻未見即時的路人介入，這凸顯了社會對性暴力的冷漠與誤解。婦援會與司改會建議政府應廣泛宣傳教育友善路人甲介入的重要性，見義勇為不等於以身涉險。路人甲可透過適時的呼喊、通知現場人員或直接報警等安全介入策略，內政部警政署也有「視訊報案App」。保護受害者、制止加害者的行動或或減少事件嚴重程度。婦援會表示，性暴力不是個人事件，是社會結構下社會事件，更是社會責任。當在大家都熟悉的公共場所發生性侵害案件，可見社會安全機制產生問題。婦援會與司改會呼籲大家，應該透過此事件為警惕，檢視及強化公共環境的安全機制、推動友善路人甲安全教育和減少民眾對被害人責難、媒體及網路應遵守自律，也不應使用煽動與標籤化，例如本件中喬裝街友的用語來造成民眾恐慌，避免被害人二度創傷，才能真正防止悲劇重演，並給予被害者應有的尊重與支持。