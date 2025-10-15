我是廣告 請繼續往下閱讀

▲新北打造「六星級人才」品德與適性雙核心+培育未來世界亮點

教育不只是分數競賽，而是培養孩子面對未來的能力。新北市教育局今(15)日在市政會議以「新北全方位人才培育系統」進行專題報告，提出以「品德教育」為根、「多元適性」為翼的雙核心發展策略，從學術、技職、體育、藝術、科技到國際六大面向並進，打造兼具品格與專業的「六星級人才」。市長侯友宜表示，教育的核心在於讓每個孩子都能找到自己的舞台，不被分數侷限。市府持續落實「以品德為基礎、以適性為導向」的教育藍圖，讓孩子安心學習、自信成長，成為新北的驕傲與世界的亮點。教育局長張明文指出，新北教育以品德為本，從小培養孩子的責任感、同理心與團隊精神，奠定學習與成長的根基。市府近年投入超過76億元經費，建構全方位學習支持系統，累積創下全國首創335項、全國第一242項的教育創新成果，展現新北教育持續引領的能量。在學術人才培育方面，新北市教學卓越獎連續兩年蟬聯全國第一，更首創「高中與大學共創學習媒合平台」，攜手87所大專校院，開設超過250門課程，提供全國最完整的生涯探索資源。並與臺師大、陽明交大等頂尖學府合作，開設AI科技與數理增能課程方案，協助學生依興趣與潛能探索未來方向，培養面向世界的新世代學子。技職教育同樣是新北的一大亮點。全市設有全國最多的16所職業試探中心，並串聯觀光工廠，讓孩子在國中小階段就能探索13個不同職群。同時首創「高中職學生創業挑戰賽」及「專利星鏈計畫」，累計輔導學生取得19件國家專利，更以「技‧續‧未來－技職VSR永續計畫」與「職探無界：打造平權共學的未來導航系統」雙雙榮獲「2025 IASE教育影響力獎」政府類首獎與楷模獎，寫下全國唯一的雙冠紀錄。教育局表示，全方位發展已成新北教育的核心特色。在體育與藝術領域，新北學子展現亮眼實力，今（114）年度全中運勇奪382面獎牌，穩居全國第一；藝術教育貢獻獎更創下全國六連霸紀錄。在科技與國際面向，新北成立全國首創AI科技高中，推動AI素養教育，並透過「全球跨界學校單一媒合平台」與21國、268所海外學校締結姊妹校，每年促成上萬名學生跨國共學，讓世界看見新北學子的無限潛能。侯友宜市長強調，教育是需要跨局處共同努力的希望工程，要讓品德教育向下扎根，並強化產官學研合作，使學校所學與產業接軌，打造新北教育新高峰。展望未來，市府將全力推動「在地就學大聯盟PLUS」四年計畫，以「跨學制共榮、資源共享、創新加速」三大策略，攜手頂尖大學與優質產業，構築12年一貫的學習生活圈，讓「在地就學」成為家長首選、學生圓夢的起點，培育具品德、專業與國際視野的新北人才。