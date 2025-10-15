我是廣告 請繼續往下閱讀

抖音（國際版稱「TikTok」）以短影音在青少年族群間流行，但近期立委、政府熱議是否要透過政府單位強制力，限制校園內抖音使用。國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，單純禁止單一平台難有效果，政府應該協調業者，透過業者自律管理，減少對學生的影響。王瀚陽說，現在科技發展關鍵已經不在「硬體」，而應該是「軟體」。過度使用數位載具，不論是手機、平板等都已經影響孩子的注意力與腦部神經發展。王瀚陽引述美國研究，觀察有使用與未使用數位載具的孩子，結果發現有使用者的腦部神經發展出現異常。然而，若是在在「有互動」的情況下使用，影響就不大，例如，孩子與父母一起看影片時不會出現問題，但若孩子獨自使用，則會對腦部造成負面影響，可能影響包含情緒焦慮、憂鬱等問題。王瀚陽表示，相關影響在生活中，可能變成學生上課不專心、作息混亂。若只在學校層面處理，效果有限，同樣若只針對某幾個平台，也很難有效；例如禁止抖音後，學生改去看YouTube Shorts、或是用 B 站（bilibili）等短影音平台，根本擋不住。王瀚陽表示，平台管理業者端提出自律規範，同時政府也要主動介入協調，例如澳洲針對YouTube、Facebook、Instagram、抖音等社群平台用業者主動規範對青少年的管理、推出過濾機制。他舉例，可以區分台灣境內跟境外，下架境外版本，並且我國版本設定幾歲以下不可註冊等限制。