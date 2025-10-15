我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨立委王世堅過去在立院質詢時的金句，近日被中國網友剪輯成歌曲《沒出息》，意外爆紅兩岸；然而，同黨立委王義川卻警告稱，該曲是中國對台統戰、洗腦的工具，呼籲民眾別跟著唱。對此，作家「漂浪島嶼」則反嗆此說荒謬，若要人民禁播、禁聽、禁唱，理由只有一個，就是神曲呼應台灣現今民間生活的心聲，「沒出息的人生」。漂浪島嶼指出，神曲會紅，除了音樂旋律動聽，更重要是幾句質詢內容，相當吻合人生境遇，呼應現今中國民間生活現實，所以引發無數網民共鳴，太多留言多說歌詞寫盡一生。所以歌曲的擴散，對中國政府也是壓力，因為一首曲，反應是人民對生活的不滿與宣洩，甚至各種改編擴大詮釋版本出現，形成一股燎原之火，如果再內捲氾濫，可能就又要被禁播、禁唱。漂浪島嶼提到，對於台灣，反應民間心聲的神曲，不會是統戰工具，因為中國更怕失控，反而台灣可以當成心戰工具，擴大宣傳。讓中國人民在傳唱同時，可以了解歌曲內容，都是台灣民主社會，民代對官員的嚴厲質詢，這是中國政治所沒有的，更能引發對民主社會的想像。「如果能夠進行民主宣傳的神曲，台灣擔心變成統戰，更是荒天下之大謬。」漂浪島嶼直言，歌詞內容是台灣立委金句，是在自諷金句洗腦，甚至許多版本觀看管道多元，不只抖音、小紅書，YT更是全球狂洗，難道擔心YT盜個資？漂浪島嶼強調，要人民禁播、禁聽、禁唱，其實理由只有一個，就是神曲也呼應台灣現今民間生活的心聲，沒出息的人生，引發跨海乃至國際的共鳴，甚至回洗台灣，對於任何政府，都是人民不爽的壓力。質詢金句變中國神曲，免費神效的政治宣傳，世間難得的反共神曲，不要逢中就起反，有本事多說金句，讓敵營擴大宣傳自亂陣腳，也算從從容容遊刃有餘。