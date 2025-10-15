最長住12年的「婚育宅」又來了！國家住都中心今（15）舉行2025第四季招租發布會，其中雙北在文山區及林口區有兩案「婚育宅」，共釋出494戶，每月租金最低5,710元、最高4萬元約市場租金行情3至8折，依所得及所在地收入。此外還有新北三重、高雄三民及鳳山區等5處社宅，總計1381戶，10月21日開放申請，最快農曆年前、2月1日就能入住。
國家住都中心執行長柯茂榮表示，賴總統百萬租屋計畫，預計興建25萬戶社會住宅、包租代管25萬戶及50萬戶租屋補助，國家住都中心今年至年底預計發包2500戶社宅，預計2026年將在11縣市、22處興建完工5,251戶，其中提供1,050戶婚育宅。
2025第四季社會住宅招租共推出7案，包含全作為婚育宅的台北文山區「自慢藏」40戶，及新北「林口世大運選手村社宅」454戶，2案總計494戶。 另5案房源分別是新北三重區「富貴好室」142戶、高雄三民區「明仁好室」139戶、「美都安居」325戶，以及鳳山區「鳳誠安居A」320戶和「鳳松安居」411戶。
柯茂榮指出，其中因「鳳誠安居A」、「鳳松安居」兩案因是國防部提供土地，因此30%做軍眷舍宅。其餘社宅軍警消戶則保留8%。7案社宅均在10月21日至11月25日開放申請，其中雙北兩婚育宅明年1月9日抽籤、最快2月1日入住；另5案社宅則是明年3月3日抽籤、最快5月1日入住。申請條件、相關期程與租金如下。
國家住都中心第四季社宅申請時程
⏹︎ 第四季申請期間：2025年 10月27日至11月25日止
⏹︎ 24小時線上申請：
1.「安居好室入口網」(https://www.socialhousing.tw)
2. 林口世大運選手村（婚育宅專案）：https://pms.hurc.org.tw
⏹︎ 抽籤時間： 「自慢藏」、「林口世大運選手村社宅」兩案婚育宅2026年1月9日抽籤。其餘「富貴好室」、「明仁好室」等5案社宅2026年3月3日抽籤。
⏹︎ 入住時間： 「自慢藏」、「林口世大運選手村社宅」兩案婚育宅最快2026年2月1日入住。其餘「富貴好室」、「明仁好室」等5案社宅2026年5月1日入住。
⏹︎ 實體據點：
嘉新大樓（後棟、第二大樓8樓）、林口世大運選手村社宅C區I棟1樓。
高雄市政府聯合服務中心
※實體據點服務時間：週一至週五上午9點至下午5點（國定假日除外）。
⏹︎ 諮詢服務專線：（02）8979-1799 週一至週五上午8時30分至12時、下午1時30分至6時（國定假日除外）。
⏹︎ 婚育宅申請條件：新婚2年、育有0-6歲學齡前幼兒（含胎兒）家庭。
⏹︎ 第四季社宅申請條件：
1.年齡規定：成年國民，或具住宅法第4條第2項第4款或第12款規定之未成年國民。
2.設籍或就學、就業規定：須於住宅所在縣市設籍或就學、就業有居住需求者。
3.未享有政府其他住宅貸款利息或租金補貼，且非社會住宅或政府興辦之出租住宅承租戶。
4.財產限制：
台北市：家戶不動產所得<943萬元、家戶動產<760萬、家庭年所得<180萬、每人月均所得≤71,327元。
新北市：家戶不動產所得<675萬元、家戶動產<479萬、家庭年所得<144萬、每人月均所得≤59,150元。
高雄市：家戶不動產所得<575萬元、家戶動產<479萬、家庭年所得<128萬、每人月均所得≤56,140元。
