國民黨主席選舉倒數，國民黨主席朱立倫子弟兵、桃園市議員凌濤今（15）日曬出和執政縣市首長合照，並發文表示，「大家問我說投給誰？我建議投給『中間藍』，因為我就是中間藍，走向台灣社會的福祉，走向社群彈性的政治角度，走向清新具戰鬥力的論述主張」，堅定中華民國的立場，誰是中間藍，就投給誰。凌濤今天在臉書發文表示，再過幾天就是黨主席選舉。這一屆四年國民黨主席完整的任期，我們準備卸任交棒。晚近的黨主席任期少則一年，多則兩年就被迫交接；這四年我們對於內造化、國際化、青年化、社群化有成，對主要的直轄市艱困選區縣市長候選人也已穩定佈建，按部就班，身經百戰，加上15個執政縣市、立院最大黨，現在的國民黨是最好的時刻。凌濤說，然而，我們希望走對的路的國民黨能繼續走正確的方向。過去在朱立倫主席的堅持之下，能夠與社會民情接軌，中道穩健不走偏鋒，堅持中華民國立場，保護台灣利益，經濟民生為主，終於回到台灣認同度第一名的政黨，全黨共同努力，不能因此中斷，秉持兩岸去風險化、依據國民黨黨綱反共挺台的路線。凌濤提及，2011年自己參與馬英九總統第二任期的青年政策白皮書，隨即接任青年團總團長、兼任中常委；十年後，2021年，前輩們的栽培歷練，我出任黨史上最年輕的一級主管，國民黨文傳會主委，兼任發言人，2023年則在國家政策研究基金會副執行長，繼續政策攻防作戰，2025年獲聘中評委。謝謝國民黨的栽培，我希望國民黨更好的心意始終堅定。「大家問我說投給誰？我建議投給『中間藍』，因為我就是中間藍，走向台灣社會的福祉，走向社群彈性的政治角度，走向清新具戰鬥力的論述主張，堅定中華民國的立場，誰是中間藍，就投給誰。願天佑國民黨，天佑台灣，中華民國順順利利」。凌濤喊話，一起加油，無論如何、無論未來在哪裡，週六之後，我們都會永遠堅持中道理性穩健的路線與聲音，讓國民黨受到台灣人民的支持。守護這個路線，我們仍會全力以赴。