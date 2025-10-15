我是廣告 請繼續往下閱讀

▲金英雄為了維持穩定收入，1年前去雞湯店打工，邊煮湯邊背劇本，還教其他員工演技。（圖／TV조선）

金英雄為了收入穩定 拍戲之餘到雞湯店打工

出演《苦盡柑來遇見你》爆紅 客人：欺負IU的男人！

金英雄介紹 南韓的黃金綠葉「讓配角也能活成主角」

▲▼《苦盡柑來遇見你》中，金英雄（上）飾演偷走IU與朴寶劍行李的旅館老闆。（圖／Netflix）

▲金英雄是南韓很資深的黃金綠葉，《黑道律師文森佐》、《神偷大劫案》、《犯罪都市》等電視電影。（圖／IG@you_wo71）

南韓資深演員金英雄，因在Netflix《苦盡柑來遇見你》中飾演騙走IU與朴寶劍行李與錢的無良旅館老闆一角爆紅，演技逼真到讓觀眾恨得牙癢癢。沒想到現實中，他卻過著截然不同的生活，金英雄在節目《내 멋대로 - 과몰입클럽》中曝光近況，為了維生在蔘雞湯店打工，從早忙到晚親自下廚、端湯、接待客人，甚至被客人驚呼認出：「這不是那個在《苦盡柑來遇見你》裡騙IU的男人嗎？」讓人哭笑不得，也更心疼他的真實人生。出道37年的金英雄，近日在節目《내 멋대로 - 과몰입클럽》中，首度公開自己為了生計，在蔘雞湯店打工的一天。他一早就在廚房與店裡來回忙碌，從熬湯、備料到接待客人，全程親力親為，展現與螢幕上截然不同、極為真實的一面。金英雄坦言：「我現在是以生計型演員的身分努力活著。」他透露，從1年前開始，為了維持穩定收入，特地到這家蔘雞湯店學煮湯，白天工作、空檔時仍不忘拿起劇本研讀，對演戲的熱情始終不減。午餐尖峰時段，金英雄親自服務客人，不少人一看到熟面孔，驚訝喊出：「這不是那個在《苦盡柑來遇見你》裡騙IU的男人嗎？」瞬間引爆笑聲。金英雄在該劇飾演旅館老闆，與妻子聯手偷走IU與朴寶劍行李，壞得澈（徹）底卻又演得精準，讓人又恨又服。更有趣的是，這間蔘雞湯店的員工多半是演員或練習生，只要一有空，金英雄就化身導師，即興開小型表演課，指導後輩演技。即使暫時離開聚光燈，他依舊以自己的方式堅持在表演這條路上，誠懇又踏實的模樣，讓人格外動容。金英雄今年54歲，從1999年出道至今，演員資歷超過25年，是韓劇與電影圈中「黃金綠葉」代表之一。無論是反派、搞笑角色，還是市井小人物，他都能精準拿捏、自然入戲，讓觀眾一眼就記住。代表作橫跨《黑道律師文森佐》、《苦盡柑來遇見你》、《神偷大劫案》、《犯罪都市》等人氣作品，戲路極廣。他也被譽為「讓配角也能活成主角」的實力派演員，總能在鏡頭一閃之間，讓人相信那些角色真的存在於生活某處，餘韻深刻難忘。