▲國民黨主席選舉將在10月18日登場，今年73歲的郝龍斌三度征戰黨主席大位。（圖／記者陳明安攝）

▲國民黨主席候選人郝龍斌說，藍白合最困難部分，就是選舉中「互信合作」。（圖／記者陳明安攝）

▲國民黨主席候選人郝龍斌認為，相信所有台灣人都承認文化上、血緣上、種族上，我們是中華民族。（圖／記者陳明安攝）

▲國民黨主席候選人郝龍斌喊話，選後一定會努力把所有的人團結起來。（圖／記者陳明安攝）





國民黨主席選舉將在本週六登場，候選人郝龍斌接受《NOWNEWS今日新聞》專訪時首度透露選前心情，自己「心情輕鬆穩定，但是非常謹慎」，談及遭境外網軍用不實資訊攻擊，郝說，雖然感到遺憾，但自己對黨員有信心，絕對不可能讓選舉用這種方式來主導；至於藍白合願景，郝龍斌也說，選舉中「互信合作」最困難，因此當選後，「一定會先設法透過國會好朋友的幫助，我會先跟黃國昌主席見面，甚至做未來合作的基礎。」國民黨主席選舉將在10月18日登場，今年73歲的郝龍斌三度征戰黨主席大位，由於決定倉促，直至選前一個月才到黨中央領表，起步相對其他候選人晚了許多，也因此，郝龍斌這一個月拚全力拜會地方頭人，也獲得全台大部分執政縣市首長的支持，盼能靠拉攏組織票源，成功競逐黨主席大位，在選前倒數幾天之際，郝龍斌接受《NOWNEWS今日新聞》專訪，談論對黨主席未來理想。郝龍斌透露，選前幾天自己「心情輕鬆穩定，但是非常謹慎」，我們全力在各處拉票，見一些重要支持者，希望他們協助這次選舉，「我的好處是體力很好，所以從早跑到晚我也不會累！身體的鍛鍊是很重要的」，郝自嘲，在沒有職務的這幾天，當然就是靠「選舉」來運動，過去運動量也很大的，像是跑步、游泳、爬山、騎腳踏車他都有做，現在才發現當初這些運動，都變成現在備戰最重要的養分。談及這次選舉，郝龍斌日前在臉書披露，自己這一個月來遭受境外網軍以謠言抹黑攻擊，郝龍斌先是感嘆，覺得蠻遺憾的，黨內選舉應該是所有的候選人，盡可能把理念、將來要把國民黨帶到什麼方向，或者現在看到國民黨哪些可以改革改變的地方，讓所有黨員知道，透過讓黨員決定誰最適合來做黨主席，怎料參選不到一個月，團隊發覺網路成立了非常多的假帳號、假頻道，都是成立三個禮拜左右，鋪天蓋地的每天傳送假訊息攻擊。「攻擊力道比以前蔡英文、賴清德在做黨內初選的力道還大！」郝龍斌舉例，像是造謠自己是朱立倫密室協商的結果，還說他大罷免沒出力，「誰有這麼大的資源、這麼強的團隊，可以在一個月之內，做出這麼多東西來，專門對付郝龍斌？」但他也說，自己對黨員有信心，也對台灣的社會有信心，絕對不可能被人家用這種方式來主導。每每談到黨主席選舉，未來「藍白合」議題都成為必考題，因為支持者都不願樂見2024年總統大選藍白合破局再現。郝龍斌也頗析，藍白合最困難部分，就是選舉中「互信合作」，提名過程中，大家能夠有互信成立「提名委員會」，產生候選人是雙方都能接受，而且能夠勝選，「提名問題是最困難的一件事情！」對於跟現任民眾黨主席黃國昌關係，郝龍斌也提及，在大罷免過程中，好幾次造勢活動都有跟黃國昌見面，「我們有非常友善良性的互動，包括柯文哲主席，其實從他被羈押以後，我曾經公開聲援他，我想彼此間將來放下小恩小怨，要合作也不是問題。」包括他到各縣市拜票時，有時候民眾黨籍議員、立委也曾提出來說，跟他在地方上合體，證明他不會是影響藍白合的因素，「將來要談合作，一定會見面、一定要談，所以我當選黨主席，一定會先設法透過國會好朋友的幫助，我會先跟黃國昌主席見面，甚至做未來合作的基礎。」談及近年台灣社會對於「我是中國人」一詞有偏誤，郝龍斌解釋，相信所有台灣人都承認文化上、血緣上、種族上，我們是中華民族，所以文化上、血緣上、種族上說是中國人，「我覺得這個一點問題都沒有」，可是政治認同、國家認同，我們絕對是中華民國，而不是中華人民共和國，「我是台灣人，我是中國人，我的中國人的中國是中華民國。」兩岸之間既然要溝通，就必須要大陸承認中華民國存在的事實。「親美不跪美、和中不舔共，友日不媚日」郝龍斌也重申他的兩岸政策，今天如果到對岸訪問，最重要就是要公開透明，而且要對等尊嚴，「為什麼我到對岸這麼多次，沒有人質疑我有失國格，因為我到對岸見到任何負責人或領導人，我都希望他尊重中華民國存在的事實，同時希望他撤飛彈，希望不要軍機繞台」，能夠有善意的交流是好事，重點是到那裡是要講真話，不是講他們喜歡聽的話，知道你是善意的時候，基本上他們也能夠聽進去，至於會不會做？則又是另一回事。國民黨近年在現任黨魁朱立倫領導下，力推青年化，尤其在發言人、文傳會系統，都能見到青年身影，今年推出「萊爾校長」更掀起網路二創風潮。郝龍斌表示，自己還會積極發掘更多的年輕人，給他們空間幫他們搭舞台，「現在國民黨的年輕化不是一個要做，而是已經是進行式，自己要做的就是在既有良好基礎之上，繼續往下推動。」2018年自己處理議員提名作業，確實提名大量的年輕人參選地方議員並當選，2022年也培養了很多年輕人，鼓勵他們參選。面對這次選舉出現境外網軍、假民調等攻擊，未來如何修復黨內裂痕，郝龍斌表示，目前因為砲火比較猛烈、有些失控的現象，在選前雖然並不很完美，但是在選後團結還是很重要，「選後我一定會努力把所有的人團結起來，讓國民黨變成團結有戰力的國民黨」。對於選後最想做什麼事情？郝龍斌毫無猶豫，直呼「我當黨主席，就是要把國民黨團結起來，把國民黨裡被大家不喜歡的文化改過來，把年輕人吸引過來，讓國民黨變成一個年輕人喜歡的政黨，更重要透過我的努力，2026能贏、2028能贏，兩岸能夠和平穩定，台灣的經濟發展、台灣的生存能夠得到最具體的保障。」記者追問選後有沒有休息行程？郝龍斌也重申，「我現在只想到怎麼樣爭取勝選，然後怎麼樣把當主席做好，我想最起碼在18號之前，我不會想其他的問題！」