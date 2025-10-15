我是廣告 請繼續往下閱讀

長榮航空一名空服員，疑似在執勤時身體不適，後續返台住院仍不幸離世，當班座艙長遭指未及時協助，也未聯絡機上衛星醫療服務系統等疏失，事隔多日，座艙長發聲明自清「他不是不關心組員的人，只是現在越傳越離譜也讓他感到身心俱疲，更開始自責，現在內心更多的壓力是恐懼，要怎麼做好這份工作」；對此，有粉專發文表示「可以理解，但無法原諒」，看了聲明覺得很可怕，直指這是一個被制度馴化太久的人，並稱這絕對是經過SOP訓練的麻木。臉書粉專「白目姊姊誠實生活指南」發文指出，看了長榮座艙長的聲明讓他覺得很可怕「可以理解，但無法原諒」，並表示聲明中的這句「沒及時要她PNC或主動要撥打Medlink（但這樣組員會不會有壓力？）」是一個被制度馴化太久的人，說出來最誠實的一句話。貼文中提到，座艙長她沒有惡意，只是太習慣把「別人會不會麻煩」放在「有人可能會死」的前面。而這就是長榮這個事件最讓人寒心的地方。不是誰沒熱敷、沒遞水、沒問候，而是整個體系教會他們比起「救人」，你更該擔心「報告」、比起「生命」，你更該考量「流程」、比起「錯過了什麼」，你更該害怕「被扣分」、「痠痛不好蹲下發餐，我讓她發飲料」、「我接著頂替她發飲料。」我看了都覺得心痛，一個生命逝去了，你的聲明是沒讓她發餐，我有幫她發飲料嗎？座艙者表示「我不是個不關心組員的人」、「這樣對我的霸凌，公平嗎？」、「說我害她往生，真的太難過，太沈重了」反覆在對外界喊冤，也反覆在說自己多難過但沒有一句是站在那個死去的女孩。「我只是小小的cp，工作上要考慮各個面向。」已經習慣「工作比組員的身體重要」。貼文認為，這種被制度養出來的思維，比冷漠更可怕，正在惡化的生命，那不是成本問題，也不是工作問題，那是一條生命的問題。「這絕對是經過SOP訓練的麻木。」而長榮更心知肚明病假會扣分、福利會被取消、排班會被報復。所以大家都撐，撐到倒下為止，撐到死。這不是單一座艙長的問題，而是一整套文化的鏽蝕。讓人變得禮貌、有紀律、會互相cover，也讓人學會不吭聲、不求救、不麻煩任何人。貼文也表示，「敬業」變成「不准生病」。「體貼」變成「別害同事扣分」。「同理」變成「假裝沒事」。最後，「是不是我再多做一點，她就不會離開？」對，而且你沒看到的是，那個「再多做一點」不該是個選項。那是一條命。是必須做，而你沒做的事。「白目姊姊誠實生活指南」說，「我只是覺得，當一個行業讓人害怕請病假、害怕叫救護車、害怕求助，那就不是工作，而是一場集體的慢性虐待。這場悲劇的真正兇手，不是誰沒有打電話，而是那套讓人「不敢打電話」的制度。我痛心一個年輕的生命，就停在這裡」。最後，「白目姊姊誠實生活指南」表示，他想要問責、想討論的是座艙長的聲明，從頭到尾都沒有在意那個逝去的生命。那個可怕的語氣。公司比同事的生命重要的語氣。聲明裡沒有一句「我後悔沒有替她撥 medlink」，沒有一句「我希望公司檢討請假制度」。只是急著說「我不是害她生病的那個人」。當一條生命離去，仍在講「組員會有壓力」、「我身心俱疲」，依然站在公司的立場發聲明，如果這樣能免責，那每一場悲劇都不會有人負責。不是誰沒有打電話，而是那套讓人「不敢打電話」的制度。