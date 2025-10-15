我是廣告 請繼續往下閱讀

受惠於AI浪潮，PCB族群迎來漲價效應，推動前陣子股價走高，昨（14）日迎來震盪整理，不過AFB載板三雄今（15）日重振旗鼓，景碩率先攻上漲停價134.5元鎖死，南電隨後也跟著亮燈、攀上281.5元，並且成交值躍上台股第二大，僅次於台積電，欣興也同步大漲近8%。美系外資日前出具報告指出，根據供應鏈調查顯示，ABF與BT載板價格有望自10月起調漲。其中，ABF載板價格漲幅可能超過10%，BT載板價格可能上漲逾15%，均遠優於預期。美系外資表示，10月價格大漲，可視為是未來數月甚至數季ABF與BT載板可能短缺的明確信號。觀察基本面表現上，景碩9月營收為新台幣35.86億元，月增4.8%、年增35.5%；前三季營收285.4億元，年增26.9%。南電9月營收為新台幣35.39億元，月減7%、年增19.2%；前三季營收290.08億元，年增18.8%。欣興9月營收為新台幣135.43億元，改寫單月新高，月增11.6％、年增43.23％；前三季營收1,037.99億元，年增40.27％，續創同期新高。此外，輝達昨日公開新一代Vera Rubin平台，市場傳出IC載板景碩打入Vera Rubin供應鏈，吸引追價買盤，也推升景碩股價今日反彈氣盛。