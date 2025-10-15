我是廣告 請繼續往下閱讀

被譽為「人工智慧（AI）教父」、圖靈獎與諾貝爾獎雙料得主的傑弗里·辛頓（Geoffrey Hinton）日前指出，中國大陸在AI領域的實力已相當接近美國，雖未完全追上，但差距正迅速縮小。對此，前立委郭正亮指出，中國能在AI戰場上急起直追的重要原因，正是因為「電力」非常普及且便宜。辛頓認為，美國對中國祭出的晶片出口限制，反而激發中國在AI技術上的自主研發動能，而中國雄厚的理工人才庫是關鍵優勢，其STEM教育體系甚至優於美國，他們有更多受過良好教育的工程師與研究者。辛頓提到，中國官方對AI安全議題相當重視，許多官員本身具工程背景，對AI的理解，遠勝於律師或商人。前立委郭正亮14日在政論節目《中天辣晚報》中分析，中國的「電力產業」是支撐整體工業發展的關鍵基礎，其電價遠低於美國，總發電量更將近美國的3倍，甚至超過排名在後的5個國家總和。他強調，這種「電力優勢」讓中國能以極具成本效益的方式推動各項產業升級，成為AI及高耗能工業的重要支撐。郭正亮進一步說明，美國加州太陽能設施用地效率低落，前總統川普又中止80億美元的綠能補助，使能源轉型受阻；反觀中國燃煤發電占比持續下降，電動車產量占全球超過5成，僅次於挪威。他提到，美國電價預計到2028年將上漲15%至20%，長遠而言恐削弱其產業優勢。