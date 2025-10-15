我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普近來促成加薩走廊停火協議。

美國總統川普（Donald Trump）在促成巴勒斯坦激進組織哈馬斯釋放以色列人質之後，再度登上《時代》（Time）雜誌封面！但川普見狀並不開心，因為封面照片「由下往上」的角度讓他相當不滿，甚至直接在社群網站上發文抱怨，直呼這是一張「史上最糟」的難看照片。根據紐約郵報、POLITICO等外媒報導，這張《時代》雜誌封面照，從下方略微偏右的角度拍攝川普，讓觀看者近距離看到了川普的右耳、臉頰、眼睛和鼻孔。川普14日在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）上寫道：「《時代》雜誌寫了一篇關於我的、相對不錯的故事，但照片可能是史上最糟的。他們讓我的頭髮『消失了』，然後在我的頭頂上放了一些看起來像漂浮王冠的東西，但它非常小。真的很怪異！」川普後續補充道：「我從不喜歡從下方角度拍照，但這是一張超級糟糕的照片，應該被點名批評。」他最後以一個問題結束了貼文：「他們在做什麼，為什麼？」雖然照片看起來川普的頭髮好像消失，但其實是因為拍攝當日陽光猛烈，太陽正好位於他背後。攝影師選擇為陰影部分曝光，導致他金色頭髮被過曝光線掩蓋，部分高光位幾成「死白」，才會導致看上去頭頂一片空白。不過據英媒Metro報導，攝影師斯威特伍德（Matt Sweetwood ）表示，「沒有人會從鼻孔下方向世界領袖拍照，這是蓄意的、糟糕的，甚至是惡意的。」他認為封面角度選擇極不尋常，明顯帶有諷刺意味。不過也有評論指出，這張照片表現出的張力，很符合這次《時代》雜誌的主題「他的勝利」（His Triumph），強調川普促成加薩走廊停火協議，可能成為他第二任期的重要政績，並標誌著中東局勢的戰略性轉折點。攝影師很可能要刻意利用仰角，塑造一種「強勢與對抗光線」的英雄氣氛。這張《時代》封面於週一公開，標題為「他的勝利」（His Triumph），強調川普促成加薩走廊停火協議，可能成為他第二任期的重要政績，並標誌著中東局勢的戰略性轉折點。這期封面是在20名活著的以色列人質最終獲釋的隔天上架，距哈馬斯於2023年10月7日的發動襲擊已超過兩年。作為交換，以色列釋放了約2000名巴勒斯坦囚犯和約360名巴勒斯坦人的遺體。《時代》在報導中稱，「在川普和平計畫的第一階段下，被關押於加薩的以色列活人質已獲釋，並伴隨巴勒斯坦囚犯的釋放。這項協議可能成為川普第二任期的標誌性成就，也可能為中東帶來戰略轉折點。」川普於9月29日公布了一份20點計畫以結束以色列與哈馬斯的戰爭，雙方的停火於上週五生效。川普一直以來都對傳統的聲望象徵深深著迷，例如《時代》雜誌令人夢寐以求的「年度人物」頭銜。他曾兩度獲此殊榮，分別在2016年和2024年。川普偶爾會接受《時代》雜誌採訪，甚至曾在2015年為了拍攝一篇報導的照片而與一隻禿鷹合影，但那隻禿鷹隨後試圖攻擊他。當自己的形象被描繪得不夠光彩，或被置於可能削弱他喜歡投射的強大形象的尷尬處境時，川普也毫不避諱地抱怨。上個月，他在聯合國大會發言時，他搭乘的電扶梯突然停止，且提詞機凍結，他為此猛烈抨擊聯合國並要求進行